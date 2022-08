Pokémon Scarlet e Violet’s Terastal Phenomenon è un punto di svolta

Pokémon Scarlatto e Viola mercoledì abbiamo ricevuto un nuovo trailer, che ha rivelato di più su come saranno i nostri viaggi nella regione di Paldea. Il trailer ha mostrato nuovi adorabili Pokémon come Fidough e Paldean Wooper, ma anche nuove forme speciali chiamate Pokémon Terastal. Mentre la nuova appariscente meccanica potrebbe sembrare solo un altro espediente, come le varianti Dynamax o Alpha, potrebbe essere un punto di svolta sia per i lottatori competitivi che per i collezionisti di Pokémon.

Con il fenomeno Terastal, un Pokémon può trasformarsi in una versione abbagliata di se stesso con un grazioso cappello simile a un gioiello in stile oggetti tra cui fiori e palloncini. La terastallizzazione “fornisce anche una spinta al tipo di un Pokémon e rende le sue mosse più forti”, hanno affermato gli sviluppatori nel video, e ogni singolo Pokémon in grado di trasformarsi avrà un potere Terastal unico che può cambiare il suo tipo elementare. Non sappiamo quale Pokémon specifico otterrà quali poteri di Terastal, ma il trailer ha mostrato alcuni esempi specifici, tra cui Pikachu che cambia da tipo elettrico a tipo volante ed Eevees che trasforma sia il tipo acqua che quello erba dopo la terastallizzazione.

Il cambiamento probabilmente creerà ondate nella comunità competitiva dei Pokémon. Potresti trovarti di fronte a un Pokémon come Pikachu di cui conosci il tipo da tutta la vita, ma il fenomeno Terastal mette in dubbio il suo tipo, lasciandoti indovinare se il matchup che hai scelto è forte o debole contro il tuo avversario.

Probabilmente anche il fenomeno Terastal avrà un impatto sulla raccolta di Pokémon. Con 18 tipi in totale, l’aggiunta di nuove forme crea un elenco astronomicamente ampio di possibili combinazioni di Pokémon che gli appassionati possono inseguire. Un cacciatore Shiny, una specie di fan dei Pokémon che insegue le speciali e rare forme Shiny dei Pokémon, potrebbe decidere di inseguire non solo il normale Eevee e l’Eevee luccicante, ma anche tutte le forme luccicanti del Terastral di tipo acqua e di tipo erba anche le forme di Eevee.

Nel trailer, gli sviluppatori hanno spiegato che gli allenatori potranno ottenere Pokémon Terastral più rari facendo Tera Raid Battles. Ma questa meccanica richiede potenzialmente ai collezionisti di impegnarsi in un’immensa quantità di macinatura. A meno che non ci siano altri modi per catturare questi rari Pokémon Terastal, i Tera Raid Battles potrebbero significare essere bloccati con una fatica apparentemente infinita per catturare un set completo di forme Shiny Terastral. Sebbene questa nuova funzionalità sia divertente e creativa, probabilmente terrà anche le persone agganciate agli elementi più ripetitivi del gioco. Naturalmente, i collezionisti più devoti lavorano già da settimane e mesi per catturare un Pokémon raro.

Non c’è un modo per godersi un gioco Pokémon e l’aggiunta di una nuova forma, anche se potrebbe richiedere una macinatura extra, offre ai collezionisti qualcosa di nuovo da inseguire. C’è molto potenziale con le forme terastrali. Anche se meccaniche come questa non sono una novità, la prima serie di giochi a introdurre una meccanica di battaglia come questa è stata Pokémon X e Y con Mega Evolution — l’espediente sembra unico perché ha un impatto su due elementi di lunga data del fandom: combattere e collezionare. È davvero bello vedere una meccanica di gioco che sembra parlare al lato collezionista della comunità. Non vedo l’ora di vedere questi Pokémon deliziosi e scintillanti quando Pokémon Scarlatto e Viola uscire entro la fine dell’anno.