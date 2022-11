Pokémon Scarlet e Violet vendono 10 milioni di copie in tre giorni, afferma Nintendo

Nintendo lo ha detto mercoledì Pokémon Scarlatto e Viola ha venduto più di 10 milioni di copie nei primi tre giorni dal lancio di Nintendo Switch. I giochi sono stati rilasciati il ​​18 novembre e da allora hanno raggiunto il “più alto livello di vendite globali per qualsiasi software su qualsiasi piattaforma Nintendo entro i primi tre giorni”. Questo nonostante un lancio che è stato rovinato da una serie di seri problemi di prestazioni e grafica.

È stata un’importante uscita da record per Nintendo, superando un enorme lancio con Pokémon Spada e Scudo nel 2019. I giochi di ottava generazione di The Pokémon Company hanno venduto 6 milioni di unità in tutto il mondo durante il weekend di lancio.

Con le vendite da record, tuttavia, The Pokémon Company sembra avere anche uno dei suoi lanci più buggati. Pokémon Scarlatto e Viola lanciato con problemi pop-in di Pokémon e NPC, frame rate orrendi e personaggi e Pokémon che attraversano il mondo. Molti bug sono in realtà piuttosto divertenti, ma alcuni bloccano il gioco. Mercoledì, Digital Foundry, noto per la sua analisi tecnica dei giochi, ha criticato i “fallimenti tecnici completi” dei giochi, affermando che sono un passo indietro rispetto Pokémon Leggende: Arceus, l’altro gioco semi-open world The Pokémon Company pubblicato quest’anno. Un certo numero di giocatori ha chiesto rimborsi sul gioco a causa dei problemi di prestazioni e molti di questi giocatori hanno affermato di averli ottenuti.

Il fatto è che, nonostante Pokémon Scarlatto e Viola‘s problemi, i giochi sono ciò che molti fan dei Pokémon stavano cercando. Sono la prima grande iterazione dei giochi della serie principale, creando un mondo aperto in cui gli allenatori di Pokémon possono scegliere le proprie avventure attraverso tre diverse serie di missioni. Inoltre, i giocatori possono finalmente partire per avventure con gli amici in Scarlatto e Di Violetta componente multigiocatore.