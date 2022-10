Pokémon Scarlet e Violet sono pronti a rivelare un nuovo tipo Spettro con un teaser spettrale

The Pokémon Company ha sfruttato al meglio alcune delle sue nuove creature in arrivo su Pokémon Scarlet e Violet, sfoggiando alcuni nuovi design e lasciando Internet in balia di adorabili fanart come Bellibolt. Un tipo di Pokémon che non ha ancora visto molto amore è stato il tipo Spettro, ma sembra destinato a cambiare entro il prossimo giorno, secondo un nuovo teaser condiviso dalla Pokémon Company.

Sulla scia di molti altri trailer e video promozionali, il teaser ha un tocco da documentario. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dalla rivelazione di Wiglett il mese scorso, questo video ha un’atmosfera horror adeguatamente stagionale. Dura solo 15 secondi, ma colpisce tutti i ritmi previsti: movimenti irregolari della telecamera, un bel po’ di statica digitale e una voce fuori campo sempre più in preda al panico.

Dopo aver espresso incredulità per l’esistenza di Pokémon di tipo Spettro, il teaser si conclude con un urlo e un taglio al nero mentre l’operatore della telecamera vede un Gengar nascosto dietro un cespuglio. Lo scetticismo della donna sembra un po’ esagerato, considerando che i Pokémon di tipo Spettro – e in effetti lo stesso Gengar – sono stati dei sostenitori nel mondo dei Pokémon sin dall’uscita dei primissimi giochi nel 1996, ma presumibilmente i fan possono sospendere la loro incredulità per 15 secondi.

Questo teaser è apparentemente il precursore di una rivelazione completa domani alle 9:00 ET, come con le ultime notizie di Scarlet e Violet. Si spera che questo significhi che un nuovissimo Pokémon di tipo Spettro verrà rivelato in roaming per Paldea, giusto in tempo per Halloween. Gengar potrebbe essere uno dei preferiti dai fan, ma gli appassionati di Pokémon sono destinati a essere più interessati a un nuovo Pokémon che alla conferma di uno vecchio. Ciò che i fan possono aspettarsi da un nuovo Pokémon di tipo Spettro è al momento incerto, ma è destinato a essere inquietante.