Pokémon Scarlet e Violet chiedono: “Cos’è cheugy?”

Pokémon Scarlatto e ViolaI localizzatori in lingua inglese di sono chiaramente alla moda per un mucchio di terminologia online e alcuni giocatori che non sono online in modo terminale sono confusi. Un caso in particolare sta creando divertimento e sconcerto tra i fan dei Pokémon: il direttore Clavell, che dirige l’accademia della regione di Paldean, chiede: “Cosa significa ‘cheugy’?”

Bene, direttore Clavell e tutti gli altri giocatori di Pokémon confusi, posso rispondere per te. Per prima cosa, il regista Clavell non è sfacciato. In effetti, non credo che nessun NPC che ho incontrato nel gioco sia magro. È più facile mostrare piuttosto che dire cos’è il cheugy: sono i segni “Live Laugh Love”, Uggs e un giubbotto imbottito e persino lo shampoo Herbal Essence, secondo The Cut. Fondamentalmente è una parola per descrivere cose basilari e leggermente fuori moda. The Cut lo descrive come “in parte estetica del 2010, in parte energia da girlboss”. Ci sto provando troppo, immagino. Come ha detto il New York Times, lo sai solo quando lo vedi.

Immagine: Game Freak/The Pokémon Company, Nintendo tramite Polygon

La parola stessa è probabilmente cheugy ormai. È decisamente bello che la parola sia in questo gioco. Le sue origini risalgono al 2013 e le persone hanno iniziato a diffonderlo ampiamente su TikTok lo scorso anno. La parola si è diffusa enormemente quando il New York Times ne ha parlato e ha iniziato a guadagnare terreno online. E ora è immortalato in un gioco Pokémon, e molte persone online sono confuse mentre imparano la parola per la prima volta.

Come ci è arrivato? Bene, il direttore Clavell – ancora una volta, il vecchio responsabile dell’accademia – trascina il giocatore nel suo ufficio per chiacchierare e ha una domanda. “Dimmi, cosa significa ‘cheugy’?” Il giocatore stesso può rispondere, tra tre scelte: “Qualcosa di super cool”, “Essere obsoleto e poco cool” o “È una gomma da masticare davvero gommosa”.

Certo, puoi dare a Clavell la risposta giusta, che è qualcosa di “obsoleto e poco cool”. Ma perché farlo quando puoi renderlo uno sciocco assoluto?

Immagine: Game Freak/The Pokémon Company, Nintendo

La domanda di Clavell ha costretto molti giocatori di Pokémon a cercare su Google, chiedendo “Cosa significa cheugy?” o semplicemente, “pokémon cheugy” – facendo sì che la parola inizi a fare tendenza. Su Twitter, ci sono un sacco di persone che fanno la stessa domanda o si lamentano di aver imparato alcune nuove parole attraverso il gioco.

C’è anche un grande contingente di persone estremamente online, come me, divertito a vederlo nel nuovo gioco Pokémon.

Se i Pokémon mi hanno insegnato qualcosa è questo: nessuno sapeva cosa significasse “cheugy” prima che uscissero Scarlet e Violet, ma ora lo sappiamo tutti — Dusty (@Kimmihiro) 23 novembre 2022

In realtà sono dovuto andare su Urban Dictionary per cercare “cheugy” per rispondere in un GOD DAMN POKEMON GAME. Sto… sto… invecchiando. pic.twitter.com/NkZBqAsQ5T — Aya Shameimaru 射命丸文 (@asyameimaru) 18 novembre 2022

PSA: non saltare le scene sociali scolastiche opzionali in Pokemon Scarlet e Violet, altrimenti ti perderai momenti di alto livello come questo. pic.twitter.com/vu1e7eOeLl — Giovanni Colantonio (@MarioPrime) 18 novembre 2022

Se abbiamo imparato qualcosa qui, è quello Pokémon Scarlatto e Viola i giocatori sono anche molto online. Ad esempio, un altro personaggio di Pokémon parla di un selfie spot effimero. Il gioco ha solo l’atmosfera di comprendere la cultura di Internet: puoi vederlo anche in alcuni altri casi del gioco, come alcuni dei suoi capi palestra. In particolare, c’è Iono, la Levincia Gym e leader della palestra di tipo elettrico, che è sia un influencer che uno streamer. Prima del gioco, The Pokémon Company ha distribuito alcune notizie attraverso il suo live streaming nel mondo. Nel gioco, chiama le sue battaglie “collaborazioni” e fa partecipare i suoi avversari a giochi in live streaming.

Ma è cicciona? Assolutamente no, lei è l’opposto.