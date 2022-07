Pokémon Puzzle League si sta facendo strada su Nintendo Switch Online

Nintendo ha sorpreso i fan con l’annuncio della Pokémon Puzzle League preferita dai fan in arrivo su Nintendo Switch Online. Il gioco è un titolo puzzle simile a Tetris basato sul franchise Pokémon e verrà lanciato il 15 luglio, disponibile solo per i membri di Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Pokémon Puzzle League è uno dei primi e pochi titoli della serie Pokémon a essere basato principalmente su anime. Il gioco è interpretato da personaggi Pokémon che sono apparsi solo nell’anime e ha persino un doppiaggio inglese con i membri del cast originale dell’anime Pokémon. Puzzle League è incentrato su Ash che viaggia al Puzzle Village per competere per il titolo di Pokémon Puzzle Master. Il gioco è stato rilasciato su Nintendo 64 nel 2000 e nel 2001 e ha sviluppato un seguito di culto.

Il gameplay principale è incentrato su blocchi simili a quelli visti in Tetris. Ogni blocco è di un colore diverso e rappresenta uno degli elementi dei principali giochi Pokémon. I blocchi cadono dal cielo e su una mappa a griglia, e spetta ai giocatori abbinare gli stessi blocchi colorati. Il gioco include anche una modalità 3D in cui il gioco si svolge su una griglia cilindrica con una larghezza di 18 blocchi che i giocatori possono ruotare. Puzzle League su Nintendo Switch offre anche il multiplayer online, consentendo ai giocatori di sfidare i propri amici da tutto il mondo.

Pokémon Puzzle League non è l’unico nuovo gioco in arrivo su Nintendo Switch Online, almeno in Giappone. Custom Robo e Custom Robo V2 arriveranno anche nell’Expansion Pack per Nintendo Switch Online, ma entrambi i giochi saranno disponibili solo in Giappone. I giocatori di altre regioni possono comunque mettere le mani su Custom Robo se hanno uno Switch giapponese o se possono far funzionare l’eShop giapponese sul loro Switch.