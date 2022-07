Pokémon Puzzle League arriverà su Nintendo Switch Online a luglio

Pokémon Puzzle League sta arrivando su Nintendo Switch tramite il servizio di abbonamento Nintendo Switch Online + Expansion Pass. Nintendo ha annunciato l’imminente arrivo del gioco giovedì con un trailer del gioco per Nintendo 64. Il trailer ha anche rivelato che il gioco uscirà il 15 luglio.

Pokémon Puzzle League è stato originariamente rilasciato per Nintendo 64 nel 2000. Il gioco contiene il gameplay di abbinamento delle tessere del franchise Puzzle League, lanciato con il gioco Super NES Attacco di Tetris (aka Pannello di Pon) — con i personaggi e i mostri delle prime stagioni dell’anime Pokémon, oltre ad alcune cose dei giochi. Pokémon Puzzle League consente ai giocatori di sfidarsi, gareggiando per le migliori partite e il punteggio più alto.

Pokémon Puzzle League sarà il 17° gioco per N64 incluso nel livello premium di un abbonamento a Nintendo Switch Online, dopo l’uscita del mese scorso di Pokémon Snap.

Nintendo Switch Online + Expansion Pack costa $ 49,99 all’anno per un singolo utente e $ 79,99 all’anno per un piano famiglia (per un massimo di otto utenti). Oltre a una libreria di giochi per N64, il livello più alto di Nintendo Switch Online garantisce anche l’accesso ai giochi Sega Genesis, oltre al Felice paradiso domestico componente aggiuntivo per Animal Crossing: Nuovi Orizzonti, Mario Kart 8 Deluxe‘s Booster Course Pass, e Splatoon 2Espansione Octo.