Pokémon Go Fest: Finale porta Ultracreature, habitat rotanti, Munna luccicante e altro ancora

L’evento Pokémon Go Fest: Finale sarà l’ultimo grande evento della Stagione del Go. Accadrà il 27 agosto, chiudendo l’ultima stagione di Pokémon Go, dando ai giocatori la possibilità di catturare tutte e quattro le Ultracreature apparse in altri eventi. Accanto a questi Pokémon rari ci saranno molti altri che i giocatori potranno catturare negli habitat in primo piano durante l’evento. A differenza di altri eventi Pokémon Go Fest, questo avverrà per un solo giorno.

Le Ultracreature che i giocatori possono incontrare includono Pheromosa, Buzzwole, Xurkitree e Nihilego. Dei quattro, Nihilego era l’unico disponibile in tutto il mondo, mentre gli altri tre erano presenti in vari eventi di persona del Pokémon Go Fest. Ora, tutti i giocatori hanno la possibilità di catturarli durante il giorno dell’evento e saranno al centro dei vari habitat rotanti.

Ci saranno quattro habitat durante il Go Fest: Finale. Ci sarà un habitat di Pheromosa, Buzzwole, Xurkitree e Nihilego, ognuno con vari Pokémon presenti al suo interno, mentre potrai catturare quelle Ultracreature nei raid a cinque stelle. Questi habitat unici avranno anche maggiori possibilità che appaiano Pokémon rari se usi l’incenso, attirando Pokémon nella tua posizione. Inoltre, durante questo evento sarà disponibile per la prima volta una versione brillante di Munna.

Esiste una versione gratuita ea pagamento per l’evento Go Fest: Finale. La versione gratuita avrà tutti gli spawn e i raid, ma coloro che acquistano i biglietti hanno la possibilità di catturare versioni brillanti di Unown X e Unown N, nove Raid Pass giornalieri gratuiti, 5.000 XP bonus per completare i raid di persona, aumentare i timer dell’incenso , ricerca speciale esclusiva, e può cambiare Shaymin dalla forma celeste in Shaymin dalla forma terrestre o viceversa. Ci sarà una ricerca speciale gratuita disponibile per tutti i giocatori e una versione a pagamento.

I giocatori possono acquistare un biglietto per il Pokémon Go Fest: Finale a partire da oggi. Se un giocatore ha già acquistato il biglietto dell’evento Pokémon Go Fest per giugno, avrà già il biglietto. Inoltre, chi acquisterà il biglietto riceverà tre abbonamenti scontati da regalare ad altri tre giocatori per incoraggiarli a partecipare all’evento. Pokémon Go Fest: Finale si svolgerà il 27 agosto dalle 10:00 alle 18:00 nella tua zona.