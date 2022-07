Pokémon Go Fest: Completata la Seattle Global Challenge, che sblocca Scoperte Ultra Hisuian e Raid Day

I giocatori di Pokémon Go di tutto il mondo e quelli che partecipano al Pokémon Go Fest: Seattle, hanno lavorato insieme per completare la 15.000.000 di Raid Global Challenge durante il fine settimana. Con il grande evento di Seattle che volge al termine oggi, Niantic ha annunciato le ricompense Ultra Unlock, l’evento Ultra Hisuians Discoveries e una giornata di raid a tema Hisuian.

L’evento Ultra Hisuian Discoveries aggiungerà bonus multipli all’evento Hisuian Discoveries standard, con l’aspetto di Hisuian Growlithe, Qwilfish e Sneasel. Questi bonus includono i livelli di amicizia dei giocatori che aumentano più velocemente durante l’evento quando si aprono regali, si scambiano Pokémon o si combattono insieme durante i raid, le palestre o le battaglie degli Allenatori. Tutti i giocatori che partecipano all’evento possono inviare fino a 150 regali ogni giorno, aprire fino a 45 regali e contenere fino a 30 regali, il che dovrebbe rendere molto più facile acquisire questi rari Pokémon Hisuian.

Oltre ai regali, Panpour apparirà nei raid e in tutto il mondo durante l’evento. Panpour tradizionalmente si genera solo nelle Americhe e in Groenlandia, consentendo ai giocatori al di fuori di questi paesi di trovarlo per un periodo di tempo limitato e dovrebbe avere anche la sua versione brillante disponibile. Inoltre, Unown S si genererà in raid a una stella e potrai catturare le sue versioni brillanti.

Il 31 luglio dalle 11:00 alle 14:00 nel tuo fuso orario locale, ci sarà una giornata di Hisui Discoveries Raid, in cui debutterà Hisuian Braviary. Sarà un raid a tre stelle in cui i giocatori dovranno combattere contro Hisuian Braviary e sconfiggerlo per avere la possibilità di catturare questo Pokémon. La versione brillante di Hisuian Braviary sarà disponibile e c’è una maggiore possibilità di trovarla durante l’evento. Tutti i giocatori riceveranno cinque Raid Pass gratuiti durante l’evento, il 50% di XP in più per aver vinto le battaglie Raid e la possibilità di guadagnare più Rare Candy XL completando i raid di persona.

Si spera che le maggiori possibilità di guadagnare 7 km di uova dai regali dei giocatori renda più facile per tutti incontrare Hisuain Growlithe e Sneasel. Questa è stata una preoccupazione significativa da parte dei giocatori dopo l’annuncio di Hisuain Discoveries, ma sembra che Niantic avrebbe potuto rendere le cose significativamente più gestibili.