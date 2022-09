Pokémon Go Fashion Week 2022 introduce Mareanie e debutta gli scintillanti Yveltal e Furfrou

La settimana della moda è arrivata alla Stagione della Luce di Pokémon Go, consentendo ai giocatori di catturare più Pokémon alla moda, come Absol, Kirlia, Butterfree, Shinx, Coragunk, Diglett e Blitzle. Accanto a questi Pokémon alla moda, Mareanie farà il suo debutto, Yveltal riceve la sua forma splendente nei raid a cinque stelle e la forma splendente di Furfrou è disponibile.

La famiglia Mareanie è composta da Mareanie e dalla sua forma evoluta, Toxapex. Molti giocatori non vedevano l’ora di mettere le mani su questo Pokémon di tipo Veleno e Acqua, non vedendo l’ora di vedere come se la cava nella Lega Lotte PvP contro altri giocatori. Tutti potranno catturarlo da incontri selvaggi, incursioni a tre stelle e ha la possibilità di essere un incontro di ricerca sul campo.

I Pokémon alla moda appariranno in Pokémon Go durante l’evento Fashion Week 2022. La maggior parte di loro apparirà in natura, ma una manciata apparirà anche nei raid a una e tre stelle, come Shinx, Coragunk, Diglett, Butterfree, Kirlia e Absol. Questi incontri dovrebbero essere fattibili per la maggior parte dei giocatori, ma non fa male portare un amico con te per prenderli tutti.

Furfrou, il Pokémon ha un’evoluzione unica in quasi ogni parte del mondo e riceverà la sua versione brillante, così come Yveltal. Sfortunatamente, puoi trovare Yveltal solo nei raid a cinque stelle, che richiedono di lavorare insieme ad altri giocatori per eliminarlo. Tuttavia, Furfrou si presenta in molteplici forme, il che rende difficile catturare tutte le versioni brillanti di questo Pokémon. Indipendentemente da ciò, saranno disponibili ma difficili da trovare in natura.

La Fashion Week 2022 di Pokémon Go inizia il 27 settembre e termina il 3 ottobre nell’area locale di un giocatore. Tra le attività che appariranno durante la settimana, i Pokémon in costumi esclusivi saranno al centro dell’attenzione, seguiti dalla ricomparsa di Yveltal, uno dei Pokémon leggendari più potenti che compare nel gioco mobile.