Pokémon Go ad agosto presenta il ritorno dell’evento Bug Out, la celebrazione del PWC e i raid di Zacian e Zamazenta

L’ultimo mese della Stagione di Go sta arrivando su Pokémon Go, con più eventi a cui i giocatori possono partecipare per chiuderlo. Uno dei ritorni degni di nota di agosto è Bug Out! evento, in cui i Pokémon di tipo Coleottero saranno l’obiettivo principale. Dopo questo evento, Pokémon Go sarà per la prima volta ai Campionati Mondiali Pokémon e Niantic terrà un evento in-game per festeggiare. Inoltre, Zacian e Zamazenta torneranno ai raid a cinque stelle.

Il bug fuori! l’evento sta tornando per la terza volta, apparso in precedenza nel 2019 e nel 2020. Negli anni precedenti sono state rilasciate forme brillanti specifiche per Pokémon di tipo Coleottero, come Dwebble, Crustle, Scyther e Scizor. Ci aspettiamo di vedere un modello simile per questo evento, con maggiori dettagli che verranno rilasciati in seguito. L’evento si terrà dal 10 al 16 agosto. La Giornata della Comunità Zigzagoon di Galar si svolgerà nel mezzo di questo evento, il 13 agosto.

Il 18 agosto, Niantic celebrerà la prima apparizione di Pokémon Go nel Campionato Mondiale Pokémon. I giocatori che non possono partecipare possono aspettarsi una grande festa e riceveremo maggiori dettagli man mano che ci avvicineremo alla giornata. Se tutto va bene, possiamo aspettarci di vedere il debutto di alcuni Pokémon competitivi speciali. Il

Zacian e Zamazenta torneranno ai raid a cinque stelle dal 18 al 31 agosto. Dovrai collaborare con altri allenatori per abbattere questi Pokémon e, sfortunatamente, le loro forme lucide non appariranno. Tuttavia, all’inizio del mese, Palkia sarà disponibile dal 31 luglio al 10 agosto e un Genesect con un’unità speciale apparirà dal 10 al 18 agosto. Mentre Genesect appare nei raid a cinque stelle, possiamo aspettarci un nuovo mega I Pokémon debutteranno nei Mega Raid. Sfortunatamente, abbiamo pochi dettagli su quale Pokémon sarà.

In questo momento, Niantic ha condiviso una manciata di dettagli divertenti per chiudere la Season of Go, ma niente di critico. Ci mancano molte informazioni approfondite che speriamo di sentire dopo la conclusione del Pokémon Go Fest: Sapporo, dal 5 al 7 agosto. Ci sarà un’altra serie di bonus Ultra Unlock, che potrebbero migliorare il Bug Out! o un evento del Campionato Pokémon. Si spera che sblocchi le forme lucide di Zacian e Zamazenta.

Dopo l’annuncio a sorpresa di Galarian Zapdos, Galarian Moltres e Galarian Articuno, speriamo che Niantic abbia qualcosa di speciale nelle maniche.