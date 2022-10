Pokémon è stato introdotto negli Stati Uniti nel modo più folle possibile

I Pokémon sono diventati così onnipresenti che è difficile immaginare un tempo in cui Pikachu e i suoi amici non esistessero. Gli amati mostri tascabili sono distribuiti in anime, videogiochi, pacchetti di carte collezionabili e tanti giocattoli, dai peluche agli oggetti da collezione Happy Meal. I giochi più recenti, Pokémon Scarlatto e Violasono proprio dietro l’angolo, il cui lancio è previsto per il 18 novembre.

Ma non è sempre stato così. Pokémon ha debuttato in Giappone nel 1996 e, sebbene l’anime e i videogiochi abbiano avuto un enorme successo all’estero, il suo continuo successo negli Stati Uniti non è sempre stato una garanzia; e ci sono stati anche anni in cui sembrava che il franchise potesse non sopravvivere.

di Daniel Dockery Monster Kids: come i Pokémon hanno insegnato a una generazione a catturarli tutti approfondisce l’illustre storia dei Pokémon, dalle ispirazioni del creatore Satoshi Tajiri alla travolgente popolarità globale dei Pokémon. Il successo del franchise negli Stati Uniti deve molto alla sua localizzazione, che includeva nomi e slogan in inglese, insieme a acrobazie pubblicitarie selvagge, incluso un giorno in cui Topeka, Kansas, è stato ribattezzato “ToPikachu” e gli aerei hanno lanciato centinaia di peluche Pikachu da il cielo.

Ecco un estratto esclusivo che entra nei dettagli di quel fatidico giorno, insieme alla storia meno conosciuta del debutto in lingua inglese di Pokémon e del selvaggio blitz mediatico che ha presentato Pikachu agli americani.

“Devi prenderli tutti. Devi prenderli tutti.”

Inventato per la lingua inglese Pokémon debutto, questa frase è stata infine applicata a quasi tutto ciò che riguarda i Pokémon al di fuori del Giappone ed è stata ripetuta frequentemente durante il Un’anteprima dei Pokémon nastro VHS promozionale. È un canto orecchiabile, uno che sei obbligato a ricordare anche se non riesci a ricordare nessuno dei nomi dei mostri. Ed è per questo che è così efficace, poiché genitori e figli non avevano bisogno di conoscere i nomi. . . ancora. Tutto quello che avevano bisogno di sapere era che era meglio averlo tutto di loro.

Usando il Nintendo Power mailing list, questi nastri promozionali sono stati spediti in tutto il paese per vendere ai suoi spettatori il franchise, una tattica che Nintendo aveva precedentemente utilizzato per Paese di Donkey Kong cartone animato. Nell’anteprima ci sono due narratori adulti: uno è un professore che passa tutto il tempo a spiegare cosa sono un Pikachu e un Pokédex, oltre ad affermare a coloro che guardano che Ash Ketchum, il personaggio principale, ha “classe”. L’altro narratore è la zia Hillary di Ash Ketchum, che non riesce a decidere se si chiamano “Poke-uh-min” o “Poke-aye-mon things”, ma è molto entusiasta della prospettiva che suo nipote animato catturi centinaia di loro.

Poi, lungo il nastro, i bambini si presentano per spiegare vari personaggi o situazioni, inclusa una ragazza preadolescente che sembra possedere nient’altro che giocattoli di peluche Pokémon di varie dimensioni, ma, per la maggior parte, tocca ai due adulti in stanze sgargianti per cercare di convincerti a scoprire su quale canale sarà lo spettacolo. Il nastro promuoveva anche i videogiochi, insieme all’animale virtuale Pokémon Pikachu e al gioco di carte collezionabili, merce che avrebbe debuttato pochi mesi dopo l’uscita dei giochi. Quindi l’anteprima si conclude dicendo agli spettatori di tenere d’occhio le “PokéCar”, che guiderebbero per il paese, mostrerebbero l’anime e i giochi e persino distribuirebbero materiale Pokémon gratuito a qualsiasi fan che fosse anche troppo vicino alla strada in quel momento.

Questo vortice di informazioni e prodotti che dura meno di quindici minuti è stato molto probabilmente una cacofonia di sciocchezze per gli adulti e un brivido assoluto per i bambini abbastanza fortunati da assistervi. E questo sentimento si è rivelato la più grande risorsa del franchise durante i suoi primi anni: i bambini erano gli esperti immediati Pokémon ed erano al “piano terra”, se vuoi. Era qualcosa di nuovo, qualcosa di completamente non filtrato dalle aspettative o dai gusti stabiliti dal passato delle serie, quindi i genitori non avevano idea di come cambiare Pokémon perché non avevano paragoni o riferimenti che li guidassero. E i bambini hanno dovuto prenderlo tutto.

Quasi ogni mese nel 1998 Nintendo Power eseguito una nuova funzione su Pokémon giochi, da articoli sui suoi effetti sulla rinascita del Game Boy, a spiegazioni che hanno coperto i dettagli del suo fascino, a sei mini-riviste che ti hanno guidato attraverso parti del gioco. Anche se questo è stato ottimo per creare un brusio attorno al gioco prima del suo rilascio, probabilmente è stato più che estenuante per il Nintendo Power personale. Quando il team di revisione ha finalmente finito per recensire il gioco, il loro punteggio era di 7,2 su 10. Non male, ma anche molto diverso dal trattamento “questo è il secondo arrivo” per il quale apparentemente si stavano preparando. Varie altre pubblicazioni hanno pubblicato le proprie previsioni sull’anime fino alla sua prima. Settimana del marchio ha elencato la quantità esauriente di marketing che Nintendo stava facendo, come ha fatto Età della pubblicitàche si è meravigliato degli oltre $ 10 milioni spesi per la spinta a fare di Nintendo of America Pokémon un successo, ma è stato anche veloce nel ricordare ai lettori che questo includeva davvero lo spettacolo che ha causato tutti quei convulsioni. Il giornale di Wall Streetiniziando il loro pezzo con “Godzilla, shmodzilla”, incentrato principalmente sul potenziale del giocattolo e, sì, sulle convulsioni.

Nel complesso, questi sono stati i due punti principali: Nintendo of America stava spendendo molti soldi per lo show, quindi questo franchise probabilmente guadagnerà molti soldi in cambio e lo spettacolo animato provoca convulsioni. Fortunatamente, la stampa negativa sul franchise in arrivo si sarebbe attenuata, principalmente a causa della spinta di Nintendo a renderlo il più salutare ed eccitante possibile. Un modo per farlo? Con giochi di parole.

Il 27 agosto 1998, un mese prima dell’uscita ufficiale dell’anime, Nintendo tenne uno speciale evento “ToPikachu” a Topeka, Kansas, una città scelta perché si trovava al centro degli Stati Uniti. Come parte dell’evento, la città si è ufficialmente ribattezzata “ToPikachu”, un cambiamento che è durato tragicamente solo un giorno, e più di 2.500 bambini fortunati hanno avuto la possibilità di giocare, guardare alcuni degli anime in arrivo e prendere un po’ di t- camicie. “Pokémon ‘Pretty Neat'” si legge in prima pagina del Topeka Capital Journalaccanto all’immagine di un bambino di sette anni che abbraccia una gigantesca bambola Pikachu.

Settecento peluche di Pikachu sono stati lanciati dall’aria, insieme a dieci paracadutisti che sono atterrati e se ne sono andati nelle PokéCar a tema Pikachu. Poi i bambini si sono precipitati sul campo per reclamare le bambole: una folle dimostrazione di energia per un prodotto che tecnicamente non era stato ancora presentato in massa. “Sono venuti. Loro videro. Hanno venduto”, continuava l’articolo, ma per i bambini era estremamente ragionevole. È Pokémonricordare? Devi prenderli tutti.

I giochi erano stati rinominati Pokémon: versione rossa e Pokémon: versione bluutilizzando gli aggiornamenti forniti dai giapponesi Blu versione, mantenendo i raggruppamenti di mostri trovati in giapponese Rosso e Verde, rispettivamente. Il nome e il cambio di colore sono arrivati ​​grazie allo stesso Hiro Nakamura, che era stato fondamentale per la squadra statunitense nella localizzazione delle partite, e ha continuato a essere determinante nel capire come garantire che Pokémon si è comportato bene in diversi mercati. “Era il suo modo di sperimentare con le persone e capire che il blu è il colore più popolare in America e da lì Rosso e Blu sarebbe meglio che iniziare con Rosso e Verde. Non avrebbe importanza nella triangolazione acqua-fuoco-impianto che due guidavano”, ha detto Tilden del lavoro di Nakamura.

Certo, tutti sanno che fuoco e acqua non si mescolano, tipo, per niente. Quindi i giochi si sono appoggiati a questa dinamica posizionando Charizard, l’ultimo stadio evolutivo del piccolo Charmander dalla coda di fiamma, sulla copertina di Rossoe Blastoise, lo stadio evolutivo finale della piccola tartaruga Squirtle, sulla copertina di Blu. I bambini non solo scambierebbero tra loro, ma capirebbero immediatamente la competizione intrinseca in corso. “Quale hai preso? Rosso o Blu?” sarebbe la prima linea di apertura per gli argomenti della mensa delle scuole elementari per i mesi e gli anni a venire. Nonostante questa naturale tensione e competizione, tecnicamente nessuna scelta è stata migliore dell’altra, tema che continua a correre per tutta la serie anche oggi. “La natura unica delle dimensioni e della varietà dei Pokémon”, ha detto Bush dei giochi, “significa che puoi avere la tua miscela speciale e i tuoi preferiti. E nessuno era migliore o peggiore di un altro, solo diverso. C’era identità in questo.

Poi, finalmente, era giunto il momento. L’anime doveva essere presentato in anteprima l’8 settembre, una collocazione strategica che si spera avrebbe invogliato ancora più bambini – ok, i loro genitori – ad uscire e acquistare i giochi, che sarebbero seguiti il ​​ventottesimo. Tuttavia, c’è solo un altro giocatore da presentare prima di esplorare l’onda d’urto che seguirebbe Pokémon essere scatenato in milioni di case in tutta l’America. Sono ben noti Pokémon fan, alcuni dei quali li ricordano con nostalgia dell’infanzia, mentre altri vorrebbero aver fatto le cose in modo diverso nei loro sforzi per contribuire a rendere Pokémon il più massiccio possibile.

Sono 4Kids.

Mostro schiacciato

Prima della loro uscita, c’erano due spot pubblicitari distinti per i giochi per Game Boy che venivano giocati quasi costantemente in televisione. Il primo era abbastanza caotico, con un autista di autobus che invitava un gruppo di Pokémon a bordo, incluso un Pikachu, che lo saluta con un amichevole “Pikachu!”, A cui l’autista scherza e risponde in modo esilarante: “Sì, qualunque cosa”. È tutto uno stratagemma, tuttavia, e l’autista trascina il Pokémon in una fabbrica dove l’autobus viene schiacciato con le creature visibilmente in preda al panico all’interno. Il veicolo demolito viene quindi trasformato in un Game Boy, che l’autista dell’autobus interpreta allegramente, senza pensare ai numerosi crimini che deve aver appena commesso.

La seconda pubblicità era di una varietà più dolce, di due ragazzi che suonavano Pokémon in condomini separati da un ampio vicolo. Vedendo che i loro proprietari sono frustrati dalla loro incapacità di catturare i mostri che si trovano nella cartuccia di gioco avversaria, i loro amici Pokémon saltano in soccorso! Guidati da Pikachu, che, ovviamente, era già stato nominato Capitano del Monster Team per la rivelazione americana del franchise, i Pokémon scappano dai confini dei loro Game Boys e lanciano un cavo di collegamento tra gli appartamenti. Quindi una manciata di mostri fa camminare sul filo del rasoio da un ragazzo all’altro il Game Boy, facendo efficacemente eco all’immagine che Satoshi Tajiri aveva avuto nella sua testa di insetti che strisciavano su un filo quasi un decennio prima.

Questo è stato il perfetto incapsulamento del franchise e lo è ancora oggi. In mezzo al vortice di marketing creato non solo per attirare i consumatori americani, ma per sopraffare la stessa cultura pop di Pokémon ubiquità, qui c’erano mostri amichevoli provenienti da un lussureggiante regno fantasy che prendevano vita per aiutare i perfetti sconosciuti a connettersi nel mezzo di un freddo ambiente urbano. Sta allo spettatore se si tratti più di una ricreazione capitalistica di una connessione nostalgica o di un legame umano formato da esseri benigni di biologia soprannaturale. In ogni caso, lo spot lo è Pokémon.

