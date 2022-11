PlayStation VR 2 ha un sacco di giochi di lancio, inclusi gli spin-off di Dark Pictures e Hello Neighbor

I fan della realtà virtuale hanno anticipato l’arrivo di PlayStation VR 2 da quando è stato ufficialmente rivelato. Si dice che abbia la più alta fedeltà grafica di qualsiasi visore VR sul mercato, ma ciò non significa molto senza giochi per eseguirne il backup. Infine, ci è stata fornita una carrellata di ciò che sarà disponibile il primo giorno.

Il PlayStation Blog descrive in dettaglio 11 giochi in arrivo sulle cuffie al momento del lancio. Il primo è The Dark Pictures: Switchback VR, uno sparatutto on-rail sulla scia dell’altro titolo VR di Supermassive, Until Dawn: Rush of Blood. Crossfire: Sierra Squad è uno spin-off VR del popolare sparatutto tattico online Crossfire e Jurassic World Aftermath Collection è una rielaborazione VR che combina entrambe le parti del gioco di sopravvivenza dei dinosauri. The Light Brigade è un roguelike con “sparatutto coinvolgenti”, Pistol Whip è un incrocio tra un gioco ritmico e un tiro a segno, e After the Fall è uno sparatutto cooperativo: un sacco di riprese lì.

La formazione include anche diversi giochi che sono semplicemente versioni PSVR 2 di titoli esistenti: Cities VR, Hello Neighbor: Search and Rescue, Zenith: The Last City e Tentacular. L’ultimo gioco nel post del blog è Cosmonious High, il prossimo stupido sim del team dietro Job Simulator e Vacation Simulator.

Questi 11 giochi sono stati annunciati di recente, ma sapevamo già di altri giochi PSVR 2 del giorno di lancio. In arrivo anche il primo giorno, Horizon Call of the Mountain e la versione VR di Resident Evil Village. Ci aspettiamo di conoscere ancora più giochi prima del giorno del lancio, ma è una dozzina di fornai sani per iniziare.

Quanto a quando quel giorno di lancio è che PlayStation VR 2 arriverà tra pochi mesi. Le nuove cuffie saranno in vendita a partire dal 22 febbraio 2023 e costeranno $ 549,99 USD. Puoi anche ottenere un pacchetto che include Horizon Call of the Mountain per $ 599,99 USD. Sì, è più del costo di entrambi i modelli di console PlayStation 5.