PlayStation State of Play settembre 2022: notizie, annunci e trailer

L’ultimo live streaming di Sony State of Play ha riempito un sacco di giochi e rivelazioni in 20 minuti: c’era un nuovo Ragnarok, dio della guerra trailer, un funzionario Tekken 8 annuncio, un nuovissimo gioco del Team Ninja in arrivo nel 2024(!) e il remake di Sega di uno spinoff di Yakuza che, finora, è stato disponibile solo in Giappone.

Se non hai catturato tutte le notizie, i trailer e gli aggiornamenti dallo stato di avanzamento di martedì, puoi trovare le novità più importanti nello StoryStream di Polygon di seguito. C’è molto altro in arrivo questa settimana con il calcio d’inizio del Tokyo Game Show 2022, da qui l’attenzione di Sony sui giochi principalmente fuori dal Giappone, quindi resta sintonizzato.