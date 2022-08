Pidove è lucido? Spiegazione delle ricompense dell’ora dei riflettori di Pokemon Go

La prossima Pokemon Go Spotlight Hour inizia oggi e gli Allenatori vogliono sapere se hanno la possibilità di catturare un Pidove luccicante.

Questa è la ricompensa principale per l’evento della durata di un’ora, poiché la maggior parte degli altri sono disponibili solo per così poco tempo.

E con il prossimo che inizierà oggi, i collezionisti brillanti sperano di espandere i loro Pokedex con una nuova variante.

Pidove è brillante durante l’ora dei riflettori di Pokemon Go?

Niantic ha confermato che Pidove sarà brillante durante l’ora dei riflettori di Pokemon Go del 30 agosto.

L’evento di martedì si svolgerà solo per un breve periodo tra le 18:00 e le 19:00 ora locale, il che significa che dovrai lavorare velocemente per assicurarti le migliori possibilità di trovare una Pidove speciale.

Mentre tecnicamente solo Pidove apparirà martedì con tassi di brillantezza aumentati, i collezionisti vorranno trovarne alcuni.

Questo perché sarà possibile far evolvere Pidove e sbloccare altri due Pokemon luccicanti in Tranquill e Unfezant. Il cambio di colorazione è più sottile, ma gli Allenatori vorranno comunque controllare cosa è disponibile durante il breve evento Spotlight Hour.

💡 o ⬛☀️ o 🌕L'universo è sempre pronto a mostrarti qualcosa di nuovo. Prendete la vostra torcia, Allenatori: è quasi ora di iniziare la #SeasonOfLight! pic.twitter.com/ZczmnNj7Of — Pokémon GO (@PokemonGoApp) 28 agosto 2022

Altre ricompense includono XP doppi per Pokémon in evoluzione tra le 18:00 e le 19:00 ora locale, il che potrebbe adattarsi perfettamente a coloro che cercano di ottenere il massimo dall’Ora dei riflettori di questa settimana.

Un messaggio di Niantic spiega: “Nel mese di agosto, Pokémon Spotlight Hour si svolgerà ogni martedì dalle 18:00 alle 19:00 ora locale, e ognuno metterà in luce un Pokémon diverso e un bonus speciale”.

Questa sarà l’ultima Spotlight Hour per agosto 2022, con altre pianificazioni per il prossimo mese. Questi saranno ospitati il ​​martedì come in passato, anche se Niantic non ha condiviso quali Pokemon saranno inclusi.

Ci sono buone probabilità che le notizie vengano condivise più avanti questa settimana e l’aggiornamento dovrebbe includere i prossimi quattro Pokemon che saranno ospitati nelle Spotlight Hours di settembre.

