PGA TOUR 2K23 data di rilascio, ora con bonus Deluxe e Standard

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando PGA TOUR 2K23 uscirà molto presto e ci sono molti bonus che arrivano sia con l’edizione Deluxe che Standard.

2K non ha rilasciato una puntata nel 2021, quindi questo segna un ritorno per l’importante serie di golf. E c’è molto da aspettarsi al lancio, incluso un ampio elenco di oltre 12 “professionisti giocabili d’élite” come lo stesso Tiger Woods insieme a Justin Thomas e Lexi Thompson.

Il gioco sembra fantastico come sempre e arriverà domani molto prima del ritorno di EA al golf.

Quando esce PGA TOUR 2K23?

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora per quando il PGA TOUR 2K23 L’edizione Deluxe e Standard uscirà alle 21:00 PT del 13 ottobre, così come alle 00:00 ET e alle 00:00 BST del 14 ottobre.

Tutte queste ore sono per gentile concessione del negozio PSN. Esce anche il 14 ottobre per Steam, ma il negozio di Valve non ha un conto alla rovescia.

Secondo le FAQ ufficiali del gioco, c’è una progressione incrociata per PlayStation e Xbox, ma è limitata solo alle famiglie di console. Ciò significa che è esclusivo tra PS4 e PS5, Xbox One e Series X/S. Purtroppo, non esiste affatto il multiplayer crossplay.

Bonus in edizione Deluxe e Standard

Di seguito sono riportati tutti i bonus che vengono con il PGA TOUR 2K23 Edizione Deluxe e Standard tramite il sito Web ufficiale del gioco:

Edizione standard – £ 59,99:

PS4/Xbox Uno

Michael Jordan giocabile

4 comuni maniche per palline da golf

Edizione cross-gen – £ 64,99:

PS4, PS5/Xbox One, Serie X/S

Pilota Golden Touch

Putter tocco d’oro

4 custodie per palline da golf non comuni

Edizione Deluxe – £ 89,99:

PS4, PS5/Xbox One, Serie X/S

1300 VC

1 putter per mazze da hockey

1 berretto da baseball dorato

1 guanto da golf d’oro

3 maniche per palline da golf rare

Michael Jordan giocabile

4 comuni maniche per palline da golf

1 pilota d’oro

1 putter d’oro

4 custodie per palline da golf non comuni

