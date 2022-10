Persona 5 Royal data di rilascio, ora Game Pass, PC Steam e Nintendo Switch

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Persona 5 Reale uscirà su Xbox Game Pass, PC tramite Steam e Nintendo Switch è quasi arrivato e include una serie di bonus.

Il gioco Atlus è senza dubbio uno dei più grandi JRPG di tutti i tempi, nonché una delle migliori esclusive PlayStation. Vanta un incredibile 95 su Metacritic, con punti vendita come IGN che gli danno un perfetto 10/10.

Non ci sono recensioni su piattaforme diverse da PlayStation al momento della stesura, ma il gioco dovrebbe rimanere lo stesso capolavoro.

Persona 5 Royal – Incontra i Ladri Fantasma Trailer | PS4 BridTV 2297 Persona 5 Royal – Incontra i Ladri Fantasma Trailer | PS4 795535 795535 centro 13872

Quando esce Persona 5 Royal su Steam e Xbox Game Pass?

La data e l’ora di rilascio per quando Persona 5 Reale uscirà su PC alle 20:00 PT e alle 23:00 ET del 20 ottobre, nonché alle 04:00 BST del 21 ottobre.

Questo viene fornito per gentile concessione del conto alla rovescia di Steam che dice che il gioco verrà lanciato tra 18 ore a partire dalle 10:00 BST del 20 ottobre. Per quanto riguarda Xbox Game Pass, verrà lanciato il 21 ottobre e i fan su Reddit affermano che ha un lancio locale di mezzanotte, il che significa che il trucco della Nuova Zelanda potrebbe funzionare.

Infine, verrà lanciato il 21 ottobre anche per Nintendo Switch, ma non è stato condiviso l’orario di lancio. Non è possibile preordinare su Steam, ma puoi farlo su Nintendo Switch per £ 54,99.

È anche £ 49,99 su Microsoft Store, ma puoi ottenerlo gratuitamente unendoti a Game Pass per £ 7,99 o £ 10,99 al mese.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Ti sei risvegliato all’ultimo segreto di [very stylish cosmetics] concedendoti un potere infinito… Metti in mostra alcuni dei tuoi look ATLUS preferiti con questi set di costumi DLC, tutti inclusi nell’ultima versione di Persona 5 Royal! 💎 pic.twitter.com/1MVFLCn0EP — Ufficiale ATLUS West (@Atlus_West) 19 ottobre 2022

Visualizza Tweet

Bonus

Di seguito sono riportati tutti i pacchetti DLC e i bonus Persona 5 Reale viene fornito con (tramite VGC):

Mostra tutto

In altre notizie, Ghostbusters Spirits Unleashed è multipiattaforma? Come abilitare il gioco incrociato