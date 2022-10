Persona 3 e 4 finalmente ottengono la data di uscita per Switch, PC, PS5 e Xbox

I classici giochi di Atlus Persona 3 portatile e Persona 4 d’oro arrivano su “piattaforme moderne” il 19 gennaio 2023. Atlus ha confermato la notizia in un tweet.

I due giochi saranno rilasciati per Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X e saranno inclusi in Game Pass per console e PC. Persona 3 portatile riceverà anche una versione Steam (Persona 4 d’oro è disponibile su Steam dal 2020).

Entrambi i giochi sono considerati versioni definitive degli originali PlayStation 2, Persona 3 e 4. Sono stati originariamente rilasciati su PlayStation Portable e PlayStation Vita rispettivamente nel 2009 e nel 2012. Nonostante il passaggio da casa a console portatili, entrambi hanno aggiunto nuovi contenuti e funzionalità. Persona 4 d’oro in particolare è stato un momento di svolta per la serie Persona al di fuori del Giappone.

Eppure entrambi sono rimasti frustrantemente difficili da giocare dalla scomparsa dei loro palmari host, ad eccezione di Persona 4 d’oroLa versione di Steam. Data l’eredità portatile dei giochi, i fan hanno chiesto in particolare le versioni Switch (sebbene Persona 4 d’oro ricevuto un graditissimo aggiornamento di Steam Deck).

Il rilascio di gennaio fa parte di una grande spinta da parte di Atlus per portare Persona su tutte le piattaforme. È preceduto dal rilascio di Persona 5 Reale su Switch, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One, Xbox Series X e Game Pass il 21 ottobre.