Perdite sulle valutazioni dei giocatori della Premier League FIFA 23 e le migliori statistiche finora

Di più FIFA 23 Secondo quanto riferito, le valutazioni dei giocatori della Premier League sono trapelate e i giocatori hanno controllato le squadre con le statistiche più alte.

EA Sports sembra lanciare il suo ultimo gioco a marchio FIFA nel 2022 prima di passare alla propria versione nel 2023.

Quindi c’è molto clamore su quello che potrebbe essere l’ultimo gioco FIFA di EA Sports, con possibili perdite che rivelano le prime valutazioni dei giocatori.

Perdite sulle valutazioni dei giocatori della Premier League FIFA 23

Questa settimana sono state condivise nuove fughe di notizie sulla valutazione dei giocatori della Premier League di FIFA 23 e i giocatori hanno esaminato le migliori statistiche finora. Tuttavia, va notato che EA Sports non ha ancora confermato alcuna valutazione per FIFA 23 e tutte quelle elencate in questo articolo non sono ufficiali.

Ciò significa che i giocatori dovrebbero prenderli con le pinze, poiché potrebbero essere apportate modifiche prima che FIFA 23 arrivi sugli scaffali il mese prossimo. Ecco alcune delle statistiche attualmente condivise per i giocatori di FIFA 23 Premier League da FIFA23Leaks e DonkTrading:

DonkTrading (non confermato come statistica finale)

Mohamed Salah del Liverpool – 91

Cristano Ronaldo del Manchester United – 90

Harry Kane del Tottenham – 89

N’Golo Kante del Chelsea – 89

Kalidou Koulibaly del Chelsea – 88

Bruno Fernandes del Manchester United – 87

Jadon Sancho del Manchester United – 86

Marcus Rashford del Manchester United – 84

Perdite di FIFA 23:

Heung Min Son del Tottenham – 90

Van Djik del Liverpool – 90

Erling Haaland del Manchester City – 89

Alisson del Liverpool – 89

Trent Alexander Arnold del Liverpool – 88

Cancelo del Manchester City – 88

Raheem Sterling del Chelsea – 87

Hugo Lloris del Tottenham – 87

Andrew Robertson del Liverpool – 87

David De Gea del Manchester United – 87

Tiago Silva del Chelsea – 86

Thiago del Liverpool – 86

Jorgenho del Chelsea – 85

Mason Mount del Chelsea – 85

Phil Foden del Manchester City – 85

Joel Matip del Liverpool – 85

Diogo Jota del Liverpool – 85

Bukayo Saka dell’Arsenal – 84

Raphael Varane del Manchester United – 84

Christian Eriksen del Manchester United – 83

Gabriel Jesus dell’Arsenal – 83

Firmino del Liverpool – 83

Aaron Ramsdale dell’Arsenal – 82

Nel frattempo, i dieci migliori calciatori del gioco includeranno i seguenti giocatori con questo punteggio complessivo:

Kylian Mbappé – 92

Kevin De Bruyne – 91

Karim Benzema – 91

Lewandowski – 91

Messi – 91

Salah – 91

Heung Min Son – 90 anni

Courtois – 90

Van Djik – 90

Neymar – 90

EA Sports non dovrebbe organizzare un enorme evento in cui le valutazioni dei giocatori saranno rivelate ufficialmente, il che significa che i fan dovranno aspettare fino al rilascio del gioco completo entro la fine dell’anno.

