Perdita di giochi gratuiti per PS Plus di agosto 2022 e due giochi in uscita Extra

È possibile che sia emersa una perdita di giochi gratuiti per PS Plus dell’agosto 2022 e ci sono due titoli che lasciano i livelli PlayStation Extra e Premium.

È un momento davvero emozionante per i fedelissimi e gli abbonati PlayStation. Non solo il primo giorno di rilascio Randagio si unirà a Extra e Premium la prossima settimana, ma c’è anche un’abbondanza di altri titoli che includono Final Fantasy VII Remake Intergrade e altro ancora Assassin’s Creed.

C’è ancora molto da godersi questo mese, ma forse un classico per PS One è trapelato per agosto.

Stray – Rimorchio teaser | PS5 BridTV 130 Stray – Rimorchio teaser | PS5 https://i.ytimg.com/vi/u84hRUQlaio/hqdefault.jpg 583788 583788 centro 13872

Quali sono i giochi gratuiti per PS Plus di agosto 2022?

Di seguito è riportata la perdita di giochi gratuiti per PS Plus di agosto 2022:

Crisi Dino (PS Uno)

SoulCalibur Destino Infranto (PSP)

Ridge Racer 2 (PSP)

Questa possibile perdita arriva per gentile concessione della stessa Sony. Come riportato da Nibel su Twitter, i tre giochi sopra elencati sono stati trovati sul post del blog italiano di PlayStation per l’annuncio Extra e Premium di luglio 2022.

Da allora sono stati rimossi dal post del blog, quindi è possibile che possano essere aggiunti il ​​mese prossimo. Tuttavia, è anche plausibile che possano arrivare anche oltre agosto.

Se quanto sopra uscirà il mese prossimo, saranno disponibili solo per gli abbonati Premium in quanto sono classici. Non ci sono possibili perdite per Essential o Extra al momento della scrittura.

Giochi in uscita da PlayStation Extra e Premium

Di seguito sono riportati due giochi gratuiti in uscita da PS Plus Extra e Premium ad agosto 2022:

NBA 2K22 – 31 agosto

FIA WRC 10 – 31 agosto

Oltre a quanto sopra, Red Dead Redemption 2 la partenza è prevista anche per il 20 settembre. Questo viene fornito per gentile concessione di PlayStation Portal su YouTube.

Di seguito sono riportati i prezzi e le differenze tra ogni livello PS Plus:

PS Plus Essential – £ 6,99 al mese, £ 19,99 ogni tre mesi, £ 49,99 all’anno: Due giochi mensili scaricabili Sconti esclusivi Archiviazione cloud per i giochi salvati Accesso multiplayer online

PS Plus Extra – £ 10,99 al mese, £ 31,99 ogni tre mesi, £ 83,99 all’anno: Pacchetto essenziale 400 giochi per PS4 e PS5

PS Plus Premium – £ 13,49 al mese, £ 39,99 ogni tre mesi, £ 99,99 all’anno: Pacchetto essenziale Pacchetto extra Fino a 340 giochi da PS3, PS2, PS1 e PSP Giochi per PS3 disponibili tramite streaming cloud Giochi di generazione PlayStation, PS2 e PSP disponibili tramite streaming e opzioni di download Prove di gioco a tempo limitato



In altre notizie, Valorant Phoenix, Yoru e KAY/0 sono stati potenziati nelle note sulla patch 5.01