Perdita dell’evento Dragon Ball Super di Fortnite, che mostra Goku, Vegeta e altro

FortniteL’ultimo crossover di Dragon Ball porterà il franchise di Dragon Ball nel sensazionale battle royale il 16 agosto, ma un video presumibilmente trapelato dell’ultimo crossover di Epic Games rovina molto sull’evento in arrivo. Naturalmente, Goku e Vegeta sono qui, ma c’è molto di più.

Il trapelato Fortnite X Dragon Ball Super il teaser trailer mostra che i giocatori avranno accesso a una varietà di skin di Goku e Vegeta, comprese le forme Super Saiyan e Super Saiyan Blue, oltre a skin basate su Bulma e Beerus. I giocatori potranno anche scendere sull’isola con alianti ispirati a Dragon Ball, tra cui un Flying Nimbus, un Saiyan Pod e persino lo stesso Shenron. Naturalmente, l’iconica Fusion Dance di Dragon Ball arriverà come emote.

Ma il trailer rivela ancora di più, incluso il fatto che tutti i personaggi avranno accesso all’attacco energetico Kamehameha di Dragon Ball. Quello che non è chiaro è il contesto in cui i giocatori potranno usarlo. Sembra anche quello Fortnite i giocatori potrebbero essere in grado di guardare episodi o clip dell’anime di Dragon Ball nel gioco.

Epic Games rivelerà tutto ufficialmente martedì mattina, alle 4:00 EDT, quando un trailer e un video di gameplay saranno trasmessi in diretta su YouTube.