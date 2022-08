Perdita della data di rilascio di Warzone 2 novembre e nuovi POI della mappa

La data di uscita di novembre per quando Call of Duty Warzone 2 uscirà è forse trapelato e ci sarà una nuova mappa con 18 POI eventualmente rivelati.

Settembre, ottobre e novembre promettono di essere mesi fantastici per il Call of Duty Comunità. Ci sono le beta multiplayer per Guerra moderna 2 a settembre, e poi MW2 verrà lanciato in ottobre con un accesso anticipato fino a una settimana disponibile per la sua campagna.

Mentre Guerra moderna 2 promette di essere sorprendente, probabilmente più del Call of Duty La community è entusiasta di un sequel del battle royale di Activision.

Call of Duty Vanguard e Warzone | Terminator 2: Trailer del pacchetto Il giorno del giudizio BridTV 11006 Call of Duty Vanguard e Warzone | Terminator 2: Trailer del pacchetto Il giorno del giudizio https://i.ytimg.com/vi/V2TG6vINzOc/hqdefault.jpg 1066994 1066994 centro 13872

La data di uscita trapelata per Call of Duty Warzone 2 è il 16 novembre

Questa fuga di notizie arriva per gentile concessione di Charlie Intel su Twitter che afferma che proviene dal subreddit classicwow. La fuga di notizie è un presunto documento interno che rivela il giorno di lancio globale per il Merluzzo Continuazione.

Rivela anche che la data di uscita per WoW Classic Wrath of the Lich King la pre-patch è il 30 agosto, confermata da Blizzard. Lo afferma anche il documento interno Diablo 4 sarà disponibile per il preacquisto dall’8 dicembre dopo un’apparizione ai Game Awards.

Nuovi PDI della mappa

Call of Duty Warzone 2 avrà una nuova mappa e potrebbero essere stati rivelati 18 POI.

Questo arriva tramite il famoso leaker Tom Henderson. I POI che hanno elencato sono i seguenti:

Oasi

Devastato dalla guerra

Città moderna

Giacimento di petrolio

Stazione Idroelettrica

Grotte

Cava

paludi

Città di montagna

Osservatorio

Città vecchia

Aeroporto

Città del pesce

Sira

Porto

Forte

Naufragio

Cimitero

Nessuno di quanto sopra è ufficiale al momento della scrittura. Zona di guerra 2 dovrebbe essere libero di giocare quando verrà lanciato entro la fine dell’anno.

In altre notizie, data di uscita, ora e prezzo di Way Of The Hunter