Perdita della data del livestream di Genshin Impact 3.0 e personaggi dei banner confermati

Una perdita di data in live streaming per il Genshin Impact l’anteprima del programma speciale dell’aggiornamento 3.0 è emersa e conosciamo già tre nuovi personaggi che faranno parte dei banner.

C’è molto da aspettarsi con il prossimo capitolo dell’epopea free-to-play di miHoYo. Non solo stiamo ottenendo tre nuovi eroi con due che usano l’elemento Dendro, ma stiamo anche ottenendo un nuovo parco giochi esplorabile chiamato Sumeru.

Tutto ciò che è stato rivelato finora si preannuncia fantastico e l’anteprima del programma speciale dovrebbe avvenire la prossima settimana.

Zeniet ha fatto trapelare che il Genshin Impact la data del live streaming dell’aggiornamento 3.0 è entro due settimane dal 3 agosto, il che significa che dovrebbe iniziare tra il 12 e il 14 agosto.

Le anteprime del programma speciale di MiHoYo di solito vanno in onda il venerdì o il sabato, ma si sono svolte anche la domenica. Ad ogni modo, dovrebbe accadere la prossima settimana, prevista poiché la data di uscita del prossimo capitolo è il 24 agosto.

Anche se il live streaming che si terrà la prossima settimana non sorprende, Zeniet ha anche rivelato che l’anteprima del programma speciale per 3.1 avverrà il 15 settembre. Questo e una fuga di notizie da Plusle (tramite Reddit) suggeriscono che 3.0 durerà solo cinque settimane con 3.1 in uscita il 28 settembre.

Naturalmente, nessuno dei precedenti è ufficiale al momento della stesura. Aggiorneremo questo articolo con orari e come guardare quando miHoYo farà il suo annuncio ufficiale.

Personaggi banner confermati

I nuovi personaggi banner confermati per Genshin Impact l’aggiornamento 3.0 prima del suo livestream sono Collei, Tighnari e Dori.

Tutti e tre questi eroi in arrivo sono stati rivelati sull’account Twitter ufficiale del gioco. Collei e Tighnari vantano l’elemento Dendro, mentre Dori è un Electro.

Honey Hunter World ha rivelato che Tighnari è un protagonista a cinque stelle, mentre Collei e Dori sono solo a quattro stelle.

Secondo il spesso affidabile Lumie (tramite Teyvat Tabloid), Tighnari e Collei debutteranno entrambi come parte della fase uno il 24 agosto. Ciò significa che Dori apparirà nella fase due.

