Perché Warzone 2.0 è bloccato? Quando è riproducibile e spiegata la modalità DMZ

Call of Duty Zona di guerra 2 è molto vicino al lancio, ma alcuni fan non sono ancora sicuri del motivo per cui il sequel di Battle Royale 2.0 è bloccato e quando diventerà giocabile con l’entusiasmante modalità DMZ.

Inoltre Zona di guerra 2.0, c’è anche il rilascio di una versione mobile da anticipare. Puoi pre-registrarti per la versione mobile in questo momento su Google Play, ma il suo lancio avverrà solo nel 2023.

Oggi segna anche il lancio di Call of Duty Modern Warfare 2 Stagione 1, e c’è molto da aspettarsi su tutti i fronti.

Perché Warzone 2.0 è bloccato?

Call of Duty Warzone 2.0 è ancora bloccato perché non è ancora stato lanciato alle 09:00 GMT del 16 novembre.

Puoi scaricare e precaricare il gioco prima del suo lancio su tutte le piattaforme in modo da poter iniziare a giocare nel momento in cui si sblocca. Sfortunatamente, non c’è modo di giocare e ottenere l’accesso anticipato poiché il tempo di rilascio della Nuova Zelanda e di tutte le altre regioni è globale e simultaneo.

Come accennato in precedenza, c’è anche il rilascio di Call of Duty Modern Warfare 2 Stagione 1 oggi. Mentre la maggior parte degli occhi è puntata sul sequel del battle royale di Activision, i fan dovrebbero anche essere entusiasti dell’arrivo della modalità Tier 1 Hardcore.

Quando è giocabile?

Call of Duty Zona di guerra 2 si sbloccherà e diventerà giocabile alle 10:00 PT, 13:00 ET e 18:00 GMT del 16 novembre.

Tutte le date di rilascio e le ore di conto alla rovescia di cui sopra sono state gentilmente concesse da Activision WZ 2.0 e CoDMW2 Panoramica della prima stagione. Questa panoramica discute anche di ciò che i fan possono aspettarsi di apprezzare.

C’è una mappa completamente nuova chiamata Al Mazrah da esplorare, e c’è anche il lancio della modalità DMZ “focalizzata sulla narrazione”. La panoramica di Activision afferma che DMZ prevede missioni basate su fazioni e obiettivi secondari che devi completare mentre interagisci con operatori nemici, cerchi oggetti di valore e combatti per sopravvivere verso l’esfiltrazione.

Di seguito sono riportati i punti salienti della panoramica:

Il massimo rischio per i massimi premi. Che ti infiltri da solo o in squadra, non ci sono garanzie di mantenere ciò che hai guadagnato. Fatti strada per sopravvivere e costruisci un arsenale rifornito, con l’ultra rara cassa di armi come premio finale.

Che ti infiltri da solo o in squadra, non ci sono garanzie di mantenere ciò che hai guadagnato. Fatti strada per sopravvivere e costruisci un arsenale rifornito, con l’ultra rara cassa di armi come premio finale. Scegli la tua fazione. La Legione, White Lotus e Black Mous hanno bisogno di Operatori. Affronta le loro missioni per saperne di più su DMZ, fare scorta di oggetti e far avanzare l’intricata storia di una lotta per il potere instabile.

La Legione, White Lotus e Black Mous hanno bisogno di Operatori. Affronta le loro missioni per saperne di più su DMZ, fare scorta di oggetti e far avanzare l’intricata storia di una lotta per il potere instabile. Esplora Al Mazra. Contratti, eventi mondiali e molto altro ti aspettano in questo mondo aperto. Gli unici pericoli che ti possono fermare sono gli operatori nemici, i combattenti IA, le tempeste di sabbia, le radiazioni… . . e la minaccia di essere lasciato indietro quando tutte le opportunità di esfiltrazione saranno esaurite.

Contratti, eventi mondiali e molto altro ti aspettano in questo mondo aperto. Gli unici pericoli che ti possono fermare sono gli operatori nemici, i combattenti IA, le tempeste di sabbia, le radiazioni… . . e la minaccia di essere lasciato indietro quando tutte le opportunità di esfiltrazione saranno esaurite. Esplorare. Bottino. Estratto. Gioca per sempre nella DMZ.

