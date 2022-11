Perché Mei viene rimosso e disabilitato? Quando tornerà in OW2

Molti fan si chiedono cosa sia successo a Mei in Overwatch 2e Blizzard ha fornito una spiegazione sul motivo per cui è stata rimossa e disabilitata, spiegando anche quando tornerà tra i OW2 elenco.

È stato un lancio turbolento per OW2 dalla sua uscita free-to-play a ottobre. Il suo sistema di classificazione continua a confondere i giocatori e i prezzi delle skin dell’evento di Halloween sono stati esaminati in modo massiccio dalla community.

Sebbene ci siano stati molti problemi e lamentele da parte dei fan dal lancio, la community è infastidita dal fatto che la regina del ghiaccio preferita dai fan sia ancora scomparsa.

Perché Mei è stata rimossa da Overwatch 2?

Mei è stata rimossa e disabilitata Overwatch 2 perché la sua abilità Ice Wall lo permetteva OW2 giocatori per raggiungere “luoghi non previsti”.

Questa spiegazione è stata fornita dal community manager Craig dei forum Blizzard. Sfortunatamente, che tu ami la regina di ghiaccio o odi competere contro di lei, questa non è la prima volta che un eroe viene disabilitato.

Bastion è stato rimosso completamente in ottobre, mentre Torbjorn è stato espulso dal gioco competitivo. Inoltre, se sei un principiante assoluto OWdevi sbloccare tutti gli eroi a differenza dei giocatori di ritorno che ottengono l’accesso immediato.

Quando tornerà in OW2?

Blizzard ha rivelato che Mei tornerà Overwatch 2 il 15 novembre.

Tornerà al gioco con una nuova patch. Ciò significa che sarà completamente assente dal gioco per due settimane, il che ha infastidito i fan su Reddit.

I fan hanno criticato il lancio del gioco a causa di come tre OW2 gli eroi sono stati disabilitati in meno di un mese. I giocatori hanno anche affermato che Kiriko è la radice del problema e si scommette che Brigitte sarà la prossima rimossa.

Questo perché molti giocatori hanno scoperto come infettare lo scudo di Brigitte come mostrato su YouTube. Naturalmente, al momento della scrittura non sono state annunciate o commesse altre rimozioni.

