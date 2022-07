Perché la stagione 4 di Lost in Space è stata cancellata?

‘Perso nello spazio’ è una serie di fantascienza ambientata in un futuro in cui le persone sono costrette a lasciare la Terra alla ricerca di una nuova casa nel vicino sistema planetario di Alpha Centauri. La trama ruota attorno alla coraggiosa famiglia Robinson, che rimane intrappolata nello spazio e deve superare una serie di sfide progressivamente complicate per tornare agli insediamenti umani.

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

Il dramma di Netflix mescola il fascino di un programma familiare benevolo con la narrativa complicata e la grafica sbalorditiva di un’avventura fantascientifica futuristica, basata sull’iconica serie omonima del 1965, che a sua volta prende influenza dal romanzo del 1812 “La famiglia svizzera”. Robinson. Dal suo debutto nel 2018, il programma ha ricevuto progressivamente un forte feedback per la sua qualità di produzione e i suoi ganci emotivi, e la stagione 3 offre su tutti i fronti.

Correlati- Sweet Magnolias Stagione 2: i momenti migliori che hanno cambiato il ritmo dello spettacolo così tanto che non possiamo semplicemente aspettare la prossima stagione!

Con la stagione 3 che si è recentemente conclusa e ha fornito un finale soddisfacente al viaggio dei Robinson, la probabilità che si verifichi la stagione 4 di Lost In Space è remota, ma ecco cosa sappiamo. Lost in Space è un revival della serie TV di fantascienza degli anni ’60 di Irwin Allen.

La maggior parte della trama si svolge dopo che un’astronave aliena si è schiantata sulla Terra, rendendo la vita insostenibile e costringendo l’umanità a trasferirsi in un’altra colonia sul pianeta Alpha Centauri. Una delle famiglie scelte per venire alla colonia, i Robinson, si schiantò e si perse. Hanno dovuto fare i conti con altri mondi, robot alieni e la guerra tra loro e gli altri per tre stagioni.

È questa la fine dei viaggi dei Robinson o potremmo vedere una quarta stagione di “Lost in Space”? Esploriamo.

In particolare, la stagione 3 è stata descritta come l’ultima stagione quando è stata annunciata da Netflix. Ciò significa che La stagione 4 di “Lost in Space” è ufficialmente cancellata. Tuttavia, c’è sempre speranza per di più, e il numero significativo di spettatori dello show e la fedele base di fan potrebbero alla fine influenzare i produttori di spettacoli a sviluppare un altro round.

Forse più probabile è la possibilità di una serie spin-off, considerando i molteplici giovani protagonisti dello show (in particolare Will Robinson). Tuttavia, Maxwell Jenkins, che interpreta il ruolo di Will Robinson, sembra aver appeso la sua tuta spaziale “per ora”.

Estrin ha firmato un accordo pluriennale con Netflix (annunciato nel 2020) per lo sviluppo di nuovi programmi, il che suggerisce che potremmo vedere episodi aggiuntivi con lo stesso stile e tono di “Lost in Space”. “Quindi, mentre questo capitolo di ‘Lost In Space’ sta arrivando a un finale rauco, sono entusiasta di continuare a esplorare nuove storie con i miei amici di Netflix e per tutte le meravigliose possibilità che ci attendono, ha detto lo showrunner.

Correlati- Data di rilascio della seconda stagione di Drifters: quando potremo vedere di nuovo quei forti combattenti con le loro armi definitive nelle battaglie?

Questa è senza dubbio una buona notizia per i fan e potremmo aspettarci che uno spinoff o un programma paragonabile al dramma avventuroso di fantascienza vada in onda in futuro. Anche se al momento sembra improbabile, una futura incarnazione della serie potrebbe plausibilmente unirsi agli eroi molti anni dopo per nuove avventure, se il via libera. In realtà, Netflix ha resuscitato con successo diversi programmi, tra cui “Arrested Development” e “Fuller House”. Detto questo, dobbiamo ancora ottenere una risposta ufficiale.

Quello che il cast di Lost In Space ha detto sulla fine

Il cast di Lost in Space ha dichiarato che gli mancherebbe interpretare i personaggi. Mina Sundwell (Penny Robinson) di Lost in Space ha detto che “le è piaciuto essere parte della sua evoluzione nelle tre stagioni precedenti e vederla diventare indipendente e matura”. Max Jenkins, che interpreta Will Robinson, ha dichiarato che i calci piazzati sono diventati così tanto parte della loro vita negli ultimi anni che si sono sentiti come a casa. Molti dei membri del cast sono rattristati di aver lasciato il set dopo tanti anni come Robinsons.

Conclusione

Molti dei membri del cast sono rattristati di aver lasciato il set dopo tanti anni come Robinsons. È difficile per loro dire addio a Lost in Space, che è diventato una parte importante delle loro vite.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!