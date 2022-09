Perché il mio computer è così lento e come risolverlo?

Succede frequentemente: le faccende più semplici diventano difficili perché il tuo computer inizia a rallentare, diventare poco collaborativo e impiegare molto tempo per caricarsi. Qual è l’approccio migliore per velocizzare il mio computer a quel punto, ti chiedi?

Può essere difficile capire perché il tuo computer inizia a funzionare lentamente e come risolvere il problema. Per fortuna, non lo è. Questo articolo spiegherà come velocizzare un PC lento con azioni semplici e rapide che producono vantaggi immediati.

Perché il mio laptop o PC funziona lentamente?

Se il tuo computer inizia a rallentare, è probabilmente perché lo sei eseguire troppi programmi. La quantità di potenza di elaborazione richiesta per eseguire molti programmi ha un impatto sulle prestazioni e sulla velocità. Esistono due modi per risolvere questo problema: in primo luogo, ridurre il numero di app aperte; secondo, aumenta la RAM e la capacità di elaborazione del tuo computer.

Consulta i nostri suggerimenti per accelerare un Mac e laptop per assistenza con uno di questi dispositivi.

Problemi E Soluzioni

Identifica il software che rende lento il tuo computer

È meglio valutare la quantità di memoria disponibile e l’utilizzo quotidiano e confrontare tali dati con i requisiti di memoria di quei programmi che utilizzi più frequentemente se fai affidamento su software che consumano molta memoria e potenza di elaborazione.

Le app di alto livello che si avviano automaticamente e vengono eseguite in background occasionalmente occupano la tua memoria, o forse un programma che hai aperto ma che hai dimenticato di chiudere. Il tuo computer può funzionare più velocemente e persino avere spazio extra sull’unità se questi programmi vengono rimossi o chiusi.

Le applicazioni consumano le tue risorse

Sebbene non siano in uso, alcuni programmi utilizzano pochissime risorse. Altri possono consumare una quantità significativa di RAM e potenza di elaborazione, in particolare se monitorano Internet per aggiornamenti o eseguono attività in background. Di conseguenza, sono disponibili meno soldi per altri programmi.

Consideralo un budget. Alcune app potrebbero utilizzare una percentuale considerevole dei tuoi soldi, dandoti poche risorse rimanenti per altre attività. Di conseguenza, gli aggiornamenti dei dati di altre app impiegheranno più tempo per l’aggiornamento e ci saranno ritardi.

Elimina tutti i programmi che non sono necessari

Chiudere tutti i programmi inutilizzati su un computer lento per aumentare le prestazioni. Premi Ctrl, Alt ed Elimina per farlo. Scelta di Task Manager È possibile visualizzare i programmi aperti e quanta CPU e RAM stanno utilizzando nella scheda Processi. I programmi che non stai utilizzando possono quindi essere chiusi.

Disattiva i programmi di avvio

Molti programmi sono impostati per essere eseguiti automaticamente all’accensione di un computer. Oppure ci sono programmi che, sebbene inizialmente richiesti per l’avvio, non sono più necessari. I problemi di latenza del computer possono essere risolti disabilitandoli. Premi contemporaneamente i tasti Ctrl, Alt e Canc per visualizzare l’elenco delle app avviate all’accensione del computer.

Scelta di Task Manager Gli elementi pianificati per l’apertura all’avvio del computer possono essere visualizzati nella scheda Avvio. Quando avvii, pensa a cosa devi veramente aprire, quindi disattiva gli altri programmi.

Problemi hardware

Se il tuo computer è ancora lento dopo aver provato i suggerimenti di cui sopra, potrebbe esserci un problema più significativo problema relativo all’hardware (ad esempio, un componente guasto). La scheda madre, la CPU, la RAM, il disco rigido e altri componenti hardware sono alcuni esempi di possibili parti difettose.

Lo strumento Ultimate Boot CD (UBCD) può essere utilizzato per eseguire test diagnostici hardware. Usando questa utility, puoi scoprire se il tuo computer ha hardware difettoso.

Vecchio computer

Il tuo computer funzionerà meno rapidamente di uno nuovo se ha più di cinque anni. I computer più recenti possono eseguire programmi software più avanzati in modo più efficace grazie all’ottimizzazione. I computer più vecchi funzionano più lentamente perché non possono eseguire anche questi programmi moderni.

Un altro problema con l’hardware obsoleto è che il nuovo software ha generalmente richieste più elevate. Ti consigliamo di pensarci ottenere un nuovo computer o aggiornare quello esistente.

Ripristina il computer e ricomincia

Reinstallazione del sistema operativo o ricominciare da capo sono altre opzioni se nessuna delle soluzioni di cui sopra funziona per risolvere i tuoi problemi.

La rimozione di software o driver obsoleti, la cancellazione di tutto sul computer e la reinstallazione del sistema operativo possono migliorare le prestazioni. È possibile installare una nuova installazione di macOS o Windows, applicazioni software e i driver più recenti per assicurarsi che il computer non venga rallentato da problemi relativi al software.

Computer o processore surriscaldati

Controlla se il processore del tuo computer si sta surriscaldando. Le prestazioni del computer possono risentire del calore eccessivo poiché la maggior parte dei sistemi operativi limita automaticamente la velocità del processore per ridurre i problemi legati al calore.

Un computer potrebbe surriscaldarsi se la ventilazione necessaria è limitata all’interno da detriti come polvere, sporco e capelli. Assicurati che le ventole non siano bloccate e che il case del computer è immacolato.

Controlla la tua connessione Internet e il browser web

Verifica se hai la versione più recente del tuo browser web se noti che il tuo computer sta funzionando lentamente. Ci sarà una selezione Informazioni per mostrarti il ​​numero di versione, anche se la posizione delle informazioni differisce dal browser.

Abilita l’opzione per installare automaticamente le versioni aggiornate se esiste. Troppe estensioni e componenti aggiuntivi potrebbero rallentare la navigazione online. Ancora una volta, a seconda del tuo browser, dovresti essere in grado di eliminare eventuali componenti aggiuntivi o estensioni indesiderate da un menu denominato Componenti aggiuntivi o Estensioni.

Verifica la presenza di virus

Il tuo computer potrebbe funzionare di più lentamente se contiene uno o più virus. Esegui l’utilità Housecall online gratuita di Trend Micro per scansionare e rimuovere i virus dal tuo computer se non è già installato un programma antivirus.

Per difenderti attivamente dalle infezioni, ti consigliamo anche di utilizzare un programma antivirus.

Conclusione

Per velocizzare un computer lento, non è necessario apportare modifiche significative. Puoi ottenere risultati rapidi e duraturi apportando alcuni piccoli cambiamenti fattibili. Il tuo PC funzionerà più velocemente grazie a queste modifiche e aggiornamenti, che alla fine ti aiuteranno a risparmiare tempo, preoccupazioni e denaro.