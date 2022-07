I test di World of Warcraft Dragonflight Alpha potrebbero iniziare prima di quanto alcuni fan si aspettassero.

Questa è l’ultima di un nuovo rapporto che suggerisce che luglio potrebbe essere il mese in cui inizieranno i test pubblici sulla prossima espansione del gioco.

Secondo quanto riferito, Dragonflight viene già giocato internamente e questa sarebbe la prima volta che i fan hanno il primo assaggio dell’azione.

Perché i fan di Warcraft pensano che Dragonflight Alpha potrebbe iniziare a luglio

Sono emersi alcuni rapporti che suggeriscono che Warcraft Dragonflight Alpha potrebbe iniziare a luglio. Ciò include modifiche tecniche rilevate dai giocatori sulla piattaforma Battle Net, il che ha portato a ipotizzare che Blizzard si stia preparando per un test pubblico.

E a seguito di queste scoperte, Jez Corden di Windows Central ha condiviso un ulteriore rapporto secondo cui Dragonflight Alpha potrebbe iniziare già questa settimana, anche se molte cose rimangono dietro le quinte.

Corden ha condiviso questo messaggio su Twitter dopo il precedente rapporto tecnico, commentando: “Ho sentito che World of Warcraft: Dragonflight alpha inizierà la prossima settimana, forse il 14 luglio, se tutto è in linea. Sono già stati testati internamente, ma questa è la prima volta che inizierà a invitare giocatori dal pubblico”.

Come sempre, i rapporti devono essere presi con le pinze poiché i cambiamenti dell’ultimo minuto possono sempre portare a ritardi. Ma sembra esserci una reale possibilità che i test per Dragonflight decolleranno a luglio 2022.

I fan interessati a partecipare possono farlo accedendo alla fase di test di WoW utilizzando il sito Web ufficiale. Riceverai anche notizie e gli ultimi aggiornamenti sul gioco come parte del processo di registrazione.

Blizzard non ha confermato una data di rilascio finale per l’espansione completa o fornito una sequenza temporale per quanto tempo dovranno essere condotti i test. A partire da questo momento, Dragonflight dovrebbe arrivare alla fine del 2022, ma a questo punto non vi è alcuna garanzia che non scivoli all’inizio del 2023.

Dragonflight è disponibile per il preordine da Battle Net e viene fornito con questa descrizione anticipata di cosa aspettarsi quando arriverà, aggiungendo: “Mentre le forze a lungo dormienti iniziano a muoversi nella loro sacra patria, i draghi di Azeroth, a volte sia alleati che avversari delle razze mortali: invita gli eroi dell’Alleanza e dell’Orda ad aiutare a fare i conti con le minacce incombenti e gli antichi misteri sull’orlo del risveglio.

