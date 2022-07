Per quanto tempo sono inattivi i server di Final Fantasy?

La nuova manutenzione di FFXIV viene eseguita oggi a seguito di un annuncio in ritardo da parte di Square Enix.

I giocatori sono stati avvertiti che i data center del Nord America sono in fase di inattività di emergenza e non saranno disponibili per l’accesso per il resto della serata.

La buona notizia è che questo dovrebbe risolvere una serie di problemi che hanno causato problemi ai giocatori della regione.

Tuttavia, significa anche che i fan di FFXIV dovranno trovare qualcos’altro da fare mentre aspettano che lo stato attuale del server cambi.

Per quanto tempo sono inattivi i server FFXIV?

Square Enix ha confermato che la manutenzione di FFXIV è prevista per l’inizio alle 21:00 PT di domenica 24 luglio e proseguirà fino alla prima mattinata di lunedì 25 luglio. L’orario di fine ufficiale per il tempo di inattività di FFXIV di oggi è stato fissato per le 3:00 PT, ma avvertire che il tempo di completamento è soggetto a modifiche.

Ciò significa che i tempi di inattività potrebbero essere estesi per Final Fantasy 14 se il team ne ha bisogno. Il servizio Home World Transfer e il Data Center Travel System saranno sospesi 30 minuti prima dell’inizio della manutenzione e non saranno disponibili fino al termine della manutenzione.

Va inoltre notato che alcune funzionalità dell’app Companion FFXIV non saranno disponibili quando si utilizzano personaggi su questi mondi fino al termine della manutenzione, con un messaggio ufficiale di Square Enix che afferma:

“Affronteremo un problema per cui le apparecchiature server hanno interessato l’intero data center del Nord America e dovranno sostituire le apparecchiature server. Durante questo periodo, il Data Center del Nord America non sarà disponibile”.

Tutti i mondi sotto il Data Center del Nord America saranno interessati, il che significa che i giocatori dovranno aspettare fino al completamento della manutenzione di FFXIV di oggi prima di poter tornare a completare missioni e acquistare case. La manutenzione di oggi è stata pubblicata sotto la parentesi di emergenza, il che significa che i fan non hanno ricevuto molto preavviso prima che iniziasse.

Questa settimana non sono previste ulteriori interruzioni del server a meno che non vengano riscontrati altri problemi nei mondi nordamericani o altri a livello globale. FFXIV è attualmente disponibile per giocare su console Steam, PS4 e PS5, senza sapere se arriverà mai sulla piattaforma Xbox.

