Per quanto tempo i server sono inattivi per l’aggiornamento?

Torre Di Fantasia è stata annunciata la manutenzione del server, incluso per quanto tempo il gioco sarà offline prima del rilascio del nuovo aggiornamento del gioco.

L’obiettivo principale di questa patch sarà l’espansione della mappa attuale, con l’aggiunta di Isola Artificiale a ToF.

I giocatori saranno anche attratti dal nuovo simulacro, che consentirà di sbloccare “Claudia” e la “Claudia Matrix” limitata per un periodo.

Ecco tutto ciò che sappiamo sulla manutenzione del server di Tower of Fantasy di oggi e su come si adatterà al programma di patch.

Torre della Fantasia | La pre-registrazione è ora attiva BridTV 11048 Torre della Fantasia | La pre-registrazione è ora attiva 1071239 1071239 centro 13872

Quanto tempo sono inattivi oggi i server di Tower Of Fantasy?

Hotta Studios ha confermato che i server Tower of Fantasy saranno inattivi per manutenzione giovedì 15 settembre alle 2:00 EDT / 6:00 UTC.

Questi sono i tempi condivisi sul sito ufficiale di ToF, con l’annuncio di manutenzione che conferma anche che i server di Tower of Fantasy saranno offline per tre ore.

Ciò significa che il gioco dovrebbe tornare online con il nuovo aggiornamento 1.5 intorno alle 5:00 EFT / 9:00 UTC.

Un messaggio di Hotta aggiunge: “Ti suggeriamo di prepararti a disconnetterti prima dell’inizio dell’aggiornamento per evitare esperienze di gioco negative e perdite delle tue proprietà di gioco.

“Dopo il rilascio dell’aggiornamento, riceverai una notifica push nell’App Store o nel tuo Google Play Store (il tempo di push effettivo può variare a seconda delle regole dello store).”

Il risarcimento sarà reso disponibile durante questa interruzione, con i seguenti elementi aggiunti agli account per compensarlo:

Compensazione della manutenzione: Dark Crystal x300

Compensazione bug fix: Dark Crystal x300

Compensazione aggiornamento client: Dark Crystal x200

E le prime note sulla patch che forniscono una breve descrizione di ciò che sarà incluso in quelle di oggi possono essere trovate di seguito:

Mostra tutto

In altre notizie, Theatrhythm – All New Songs Confirmed So Far