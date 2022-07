Per quanto tempo i server sono inattivi per la manutenzione?

PUBG Console Update 18.2 riporterà i giocatori Xbox e PlayStation alla parità con le loro controparti Steam mentre Krafton lancerà la nuova mappa Deston il 21 luglio.

Ma prima che il divertimento possa iniziare e possano essere servite le prime Deston Chicken Dinner, i giocatori dovranno aspettare un lungo periodo di manutenzione.

Krafton ha confermato che passeranno ore prima che il gioco sia pronto e la nuova patch possa essere scaricata.

Ed ecco quanto tempo dovranno aspettare i fan di PUBG Battlegrounds prima di poter dare un’occhiata all’ultima destinazione di Battle Royale.

Per quanto tempo sono inattivi i server PUBG?

Krafton ha confermato che i server della console PUBG saranno inattivi per un totale di sette ore e trenta minuti, a partire dalle 21:00 PT di mercoledì 20 luglio. Il nuovo aggiornamento PUBG Xbox e PS5 sarà disponibile per il download al termine della manutenzione alle 4:00 PT di 21 luglio.

Per i giocatori nel Regno Unito, lo stesso tempo di inattività inizierà alle 5:00 BST del 21 luglio 2022 e terminerà alle 12:00 BST. E c’è sempre la possibilità che la manutenzione venga estesa se Krafton lo richiede.

Il programma completo delle prossime 24 ore è il seguente:

PDT: 20 luglio, 21:00 – 21 luglio, 4:00

CEST: 21 luglio, dalle 6:00 alle 13:00

KST: 21 luglio, dalle 13:00 alle 20:00

L’obiettivo principale del nuovo aggiornamento di PUBG 18.2 è il rilascio della nuova mappa Deston, che sarà disponibile come mappa in evidenza questa settimana su console. Sarà anche giocabile in TPP e FPP, con le opzioni Solo, Duos e Squads (incluse 1-Man Squads) disponibili.

Krafton ha avvertito che i robot potrebbero generarsi a Deston e che i giocatori avranno anche accesso ai seguenti veicoli sulla mappa: Pickup, Dacia, Coupe RB, Moto, Dirt Bike, Roadster Motorcycle, Quad, Buggy, Boat, Aquarail e Airboat .

Gli oggetti che non entreranno nell’ecosistema Deston questa settimana includono The Flare Gun, DP-28, S12K, G36C, QBU, QBZ, K2, Sticky Bomb, Mortar, Lynx AMR e 15x Scope.

Un messaggio di Krafton che descrive la nuova mappa aggiunge: “Deston (precedentemente noto come “Nome in codice: Kiki”) ti presenta diversi biomi: un centro allagato che abbraccia uno dei grattacieli più alti che tu abbia mai visto in PUBG: BATTLEGROUNDS, una palude oscura, coste limpide, bellissime montagne e isole inesplorate.

