Patrimonio netto, vita personale e altro di Rick Ross!

Rick Ross è un Un patrimonio netto di 45 milioni di dollari Rapper, cantautore, imprenditore, dirigente discografico, produttore e CEO americano. Rick ha venduto milioni di album e decine di milioni di singoli in tutto il mondo nel corso della sua carriera. È stato uno dei primi dieci rapper più pagati al mondo in vari momenti della sua carriera. Al momento della stesura di questo articolo, i suoi guadagni totali in carriera superano i $ 90 milioni.

Primi anni di vita

William Leonard Roberts II è nato a Clarksdale, Mississippi, il 28 gennaio 1976. È cresciuto a Carol City, in Florida. Si è laureato alla Miami Carol City Senior High School e ha continuato a giocare a calcio presso lo storico college nero Albany State University.

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

Carriera

Ross ha lavorato come ufficiale penitenziario per 18 mesi, a partire dal dicembre 1995 e terminando nel giugno 1997. Ross è apparso per la prima volta sotto lo pseudonimo di Teflon Da Don. A metà degli anni 2000, ha cambiato il suo nome in Rick Ross. Il suo nome d’arte è stato ispirato da Rick Ross, l’ex boss della droga.

Correlati- Guadagni Davido, vita personale e altro!

Nel 2006 ha pubblicato il suo singolo di debutto “Hustlin”, che ha scatenato una guerra di offerte. È stato avvicinato dalla Bad Boy Entertainment di Diddy e dalla Murder Inc di Irv Gotti. Alla fine Ross ha firmato un contratto multimilionario con la Jam Records di Jay-Def Z. Nello stesso anno, il suo album di debutto Port of Miami ha debuttato al numero uno della classifica degli album di Billboard 200. Trilla, il secondo album di Ross, è stato pubblicato nel 2008. Ha anche debuttato in cima alla classifica degli album di Billboard 200.

Ross ha fondato l’etichetta discografica Maybach Music Group nel 2009, dove ha pubblicato i suoi album in studio Deeper Than Rap (2009), Teflon Don (2010), God Forgives, I Don’t (2012), Mastermind, Hood Billionaire (entrambi nel 2014) , Mercato nero (2015), Piuttosto tu che me (2017) e Porto di Miami 2 (2017). (2019). Ross è stato anche il primo artista a firmare con la società di gestione di Diddy, Ciroc Entertainment.

Correlati- Qual è il patrimonio netto di Rick Harrison?

MTV ha nominato Ross l’MC più alla moda del gioco all’inizio del 2012. Ross ha fatto un’apparizione nel popolare programma VH1 Snoop e Martha’s Potluck Dinner Party. Nell’episodio, è stato accoppiato con Martha Stewart per cucinare.

Questioni legali

Ross ha avuto scontri con la legge in senso tradizionale; è stato arrestato per armi e droga, ed è stato anche citato in giudizio da vari altri musicisti. Ross è stato arrestato nel gennaio 2008 con l’accusa di armi da fuoco e marijuana. L’avvocato di Ross ha chiesto all’agente Rey Hernandez, il poliziotto di Miami Beach che ha arrestato Ross, perché il suo caso è stato assegnato alla task force della banda durante una deposizione. L’ufficiale ha affermato che era perché Ross ha affermato di essere un membro delle Triple C (alias Carol City Cartel) e altri noti membri della banda. L’ufficiale non ha fornito la prova dell’affiliazione alla banda di Ross.

DJ Vlad, un intrattenitore di YouTube, ha citato in giudizio Ross per aggressione e percosse nell’agosto 2008. Vlad ha affermato che Ross lo ha incastrato agli Ozone Awards 2008 a Houston, in Texas, per averlo interrogato sul suo passato come ufficiale di correzione.

Correlati- Qual è il patrimonio netto di Travis Scott e altro?

Nel giugno 2010, “Freeway” Ricky Ross ha intentato una causa per violazione del copyright in un tribunale federale della California contro Ross per aver usato il suo nome. Il 30 dicembre 2013, la Corte Suprema si è pronunciata a favore del rapper Rick Ross, consentendogli di mantenere il suo nome in base a una sentenza del Primo Emendamento.

Vita privata

Toie Roberts, William Roberts III, Berkeley Hermes Roberts e Billion Leonard Roberts sono i quattro figli di Ross.

Rick Ross è un cristiano e ha dichiarato in Lift Every Voice con Corey “Coco Brother” Condrey: “Mi ero detto a un certo punto, qualunque cosa io passassi, non metto mai in dubbio Dio”. Inoltre, Ross ha dichiarato di pregare prima di salire sul palco per esibirsi.

Ross e la sua ragazza sono stati oggetto di una sparatoria in auto il 27 gennaio 2013, mentre festeggiava il suo 37esimo compleanno a Fort Lauderdale, in Florida. Sebbene né Ross né la sua ragazza siano rimasti feriti, hanno finito per schiantarsi con la loro auto contro un condominio nel tentativo di sfuggire alla sparatoria.

Ross è stato fidanzato brevemente con Lira “Galore” Mercer nel 2015.

Correlati- Qual è il patrimonio netto di Lil Baby?

Ross è stato rimproverato nel 2017 dopo aver detto in un’intervista di non aver mai firmato una rapper donna perché “Sarei finita per ca**are [her] e mandare a puttane gli affari. Ross si è subito scusato su Facebook, definendo i suoi commenti “insensibili” e un “errore [he regrets].”

Punti salienti dei guadagni

Il rapper rivale 50 Cent è apparso nello show mattutino di Ed Lover nel febbraio 2009 con una copia della crisi finanziaria di Rick ottenuta durante un caso di mantenimento dei figli. Questi documenti hanno rivelato che la vera situazione finanziaria di Ross era lontana da quella che gli piaceva ritrarre in quel momento. Ross ha affermato di possedere tre automobili:

Un Maybach 2004 del valore di $ 55.000Una Cadillac Escalade del 2007 noleggiata da $ 30.000Un Infinity Q56 da $ 30.000 del 2006.

Ross ha anche affermato di possedere $ 45.000 in gioielli, il che implica che tutti i gioielli che indossava nei suoi video e in TV erano falsi o presi in prestito. I suoi pagamenti mensili del mutuo erano di $ 9.700 e ha affermato di aver speso $ 7.000 in più di quanto guadagnava ogni mese.

Immobiliare

Ross ha pagato 5,2 milioni di dollari per una villa sul lungomare di 10.000 piedi quadrati a Fort Lauderdale, in Florida, nel 2012. La residenza a tre piani in stile mediterraneo dispone di otto camere da letto, undici bagni e due bagni di servizio. La proprietà comprende due master suite, un teatro, una sala giochi, un bar completo, un ascensore e una piscina con bar e spa. La struttura dispone di 150 piedi di lungomare privato ed è costruita su quasi mezzo acro nella comunità delle sette isole di Fort Lauderdale. Ha quotato la casa nel 2014 per $ 9,25 milioni e l’ha venduta nel 2016 per poco più di $ 6 milioni.

Relazionato- Never Have I Ever stagione 4: tutto ciò che sappiamo finora!

Ross ha fatto notizia nel 2014 quando ha speso $ 5,8 milioni in una villa di 54.000 piedi quadrati e 109 stanze su 235 acri fuori Atlanta che era stata precedentemente di proprietà del pugile Evander Holyfield. Si pensa che sia la casa più grande della Georgia. Ci sono 12 camere da letto e 21 bagni nel palazzo.

Rick Ross ha pagato $ 1 milione nell’ottobre 2020 per acquisire altri 87 acri di terreno vicino alla sua villa suburbana di Atlanta. Questo porta la sua superficie totale a 322. La sua proprietà è stata soprannominata “Terra promessa”.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!