Patrimonio netto, vita personale, carriera e tutto ciò che sappiamo di Jessica Simpson!

Jessica Simpson ha un patrimonio netto di $ 200 milioni Cantante, attrice, imprenditrice e personaggio televisivo americano. Ha fatto fortuna come attrice, cantante e, più recentemente, imprenditrice al dettaglio. I suoi prodotti cosmetici, borse, lingerie, scarpe e stivali hanno incassato miliardi di dollari fino ad oggi. Maggiori informazioni sulla sua attività di vendita al dettaglio e sui ricavi possono essere trovate più avanti in questo articolo.

Primi anni di vita

Jessica Ann Simpson è nata il 10 luglio 1980 a Abilene, Texas. È cresciuta a Dallas e Waco, in Texas, con la sorella minore Ashlee. Quando la sua carriera è decollata, ha abbandonato la scuola superiore nel 1997, ricevendo il suo GED attraverso l’apprendimento online presso la Texas Tech High School un anno dopo.

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

Simpson è stata allevata con una forte fede cristiana come figlia di un giovane predicatore battista. Da giovane ha cantato nel coro della chiesa, ed è stato durante un ritiro in chiesa che ha scoperto di voler diventare una cantante.

Inizio carriera

Ha fatto un provino per “The Mickey Mouse Club” all’età di dodici anni ed è stata scelta come semifinalista, ma non è stata scelta. È stata trovata e firmata dal capo dell’etichetta di musica cristiana Proclaim Records dopo aver continuato a cantare in chiesa. Il suo album di debutto “Jessica” non è mai stato pubblicato perché l’azienda è fallita, ma sua nonna ha sponsorizzato una tiratura in edizione limitata. Dopo che “Jessica” è stato inviato a numerose società e produttori, Simpson ha ottenuto un contratto discografico con la Columbia Records dopo aver attirato l’attenzione del capo della Columbia Records Tommy Mottola.

Carriera musicale

Mottolla voleva che Simpson proiettasse un’immagine salutare “anti-sex appeal” in contrasto con i personaggi pubblici di Britney Spears e Christina Aguilera. Il suo primo singolo, “Voglio amarti per sempre”, si è classificato al numero tre della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti ed è stato certificato disco di platino dalla RIAA. Il suo album di debutto in studio, “Sweet Kisses”, è stato pubblicato nel novembre 1999 ed è stato certificato doppio disco di platino dalla RIAA. Il suo secondo album, “Irresistible”, è stato un flop commerciale.

Correlati- John Lasseter- Patrimonio netto, vita personale, carriera, premi, ecc.

Simpson e Lachey hanno partecipato al reality di MTV “Newlyweds: Nick and Jessica” dopo aver sposato il fidanzato Nick Lachey nell’ottobre 2002. Il terzo album in studio di Simpson, “In This Skin”, è stato pubblicato lo stesso giorno in cui il programma è stato presentato in anteprima e lo spettacolo ha aiutato promuoverlo. Simpson ha prodotto nuove canzoni e ripubblicato “In This Skin” nel 2004 con risultati migliori, vendendo oltre 4 milioni di copie negli Stati Uniti.

Simpson se ne andò Colombia Records nel marzo 2006 e si è unito alla Epic Records. “A Public Affair”, il suo quinto album in studio, è stato pubblicato nel 2006 e ha debuttato al numero cinque della Billboard 200. Simpson ha provato un crossover verso la musica country con il suo sesto album, “Do You Know?” (2008), che in gran parte non è stato ben accolto. Simpson ha anche due album delle vacanze, “ReJoyce: The Christmas Album” (2004) e “Happy Christmas”.

Recitazione e attività televisive

Simpson ha recitato nello show di sua sorella “The Ashlee Simpson Show” nel 2004, oltre al suo reality show con l’allora marito Nick Lachey, “Newlyweds: Nick and Jessica”. Nonostante le recensioni sfavorevoli, ha fatto il suo debutto cinematografico in “The Dukes of Hazzard” (2005), che ha incassato oltre $ 111 milioni in tutto il mondo. “Employee of the Month”, la sua seconda foto, è stata un flop commerciale. Altri film in cui è apparsa includono “Blonde Ambition” (2007) e “Private Valentine: Blonde and Dangerous” (2008). (2008). Simpson ha anche presentato la serie di documentari VH1 “The Price of Beauty” (2010) ed è stato mentore nello show televisivo “Fashion Star”.

Imprese imprenditoriali

Jessica è un’imprenditrice di grande successo al di fuori della musica. Ha una marca di articoli cosmetici, borse, lingerie, scarpe e stivali che sono per lo più commercializzati su Home Shopping Network. La prima impresa di Simpson è stata il suo marchio di cosmetici commestibili Jessica Simpson Desserts by Jessica Simpson con Randi Shinder nel 2004, seguito dalla sua linea di cosmetici commestibili Dessert Treats rivolta a un pubblico più giovane all’inizio del 2005. A seguito di una serie di cause legali, entrambe le linee sono state chiuse.

Dopo la notizia della sua gravidanza nel 2011, Simpson ha stretto un accordo multimilionario con Weight Watchers nel 2012 per adottare il loro programma dietetico per perdere peso durante la gravidanza, realizzando molti spot televisivi per il marchio. Nel 2012 ha anche debuttato con una collezione di vestiti premaman e “Vintage Bloom”, un profumo ispirato alla genitorialità. Nel febbraio 2020 ha pubblicato il suo libro “Open Book”, che ha debuttato in cima alla lista dei best seller del New York Times.

La collezione Jessica Simpson

Jessica Simpson ha fondato The Jessica Simpson Collection nel 2005. Ha collaborato per la prima volta con il Gruppo Camuto per sviluppare prodotti che portano il suo nome. Il Gruppo Camuto, creato dal co-fondatore di Nine West Vince Camuto, ha accumulato una fortuna facendo scarpe per Tory Burch, Dillard’s, BCBG e Max Azria.

Correlati – Tutto quello che sappiamo – Drew Barrymore

Jessica e Camuto hanno lavorato insieme per creare uno stivale da cowboy con tacco alto per le donne con un tacco rosso, che corrispondeva al debutto di Jessica nel remake del film del 2005 de “I duchi di Hazzard”.

Jessica ha venduto a Camuto il 25% del suo marchio oltre a un accordo di licenza principale. A Camuto sono stati concessi i primi diritti per produrre tutti gli articoli al dettaglio per Simpson, non solo le scarpe, con la licenza principale. Alla fine, la collaborazione ha prodotto di tutto, dalle scarpe ai profumi e alla lingerie. Nel 2010, la collezione Jessica Simpson stava generando 750 milioni di dollari di entrate lorde ogni anno. Il suo fatturato lordo ha superato il miliardo di dollari al suo picco nel 2014. Si prevede che il marchio produrrà 500 milioni di dollari entro il 2021. Durante l’era Camuta, Simpson ha ricevuto poco più dell’1% del reddito lordo del marchio. Quindi ha guadagnato $ 9,75 milioni in un anno in cui il marchio ha prodotto $ 750 milioni. Ha guadagnato $ 13 milioni nell’anno in cui il marchio ha raggiunto $ 1 miliardo di vendite lorde.

Molti tabloid hanno soprannominato Simpson un “celebrità da miliardi di dollari”, riferendosi ai dati di vendita da miliardi di dollari del suo impero al dettaglio. Non vale un miliardo di dollari… ancora! Jessica ha venduto il 62,5% della sua proprietà del 75% nell’attività a Sequential Brands per $ 117 milioni nell’aprile 2015. La vedova di Vince Camuto ha mantenuto una quota del 25% e Jessica ha mantenuto una quota del 12,5% dopo la transazione. Sequential è stata costretta a dichiarare bancarotta nel febbraio 2021 dopo che il COVID-19 ha devastato le operazioni complessive dell’azienda. Sequential non poteva vendere il suo marchio senza il suo permesso, a causa di una stipulazione nel suo contratto iniziale con la società. Potrebbero essere esaminate altre proposte di acquisizione, ma nessuna potrebbe essere accettata fino all’approvazione di Jessica. Jessica ha speso 65 milioni di dollari per riacquistare il suo marchio con la sanzione di un tribunale fallimentare nell’agosto 2021, collaborando con una banca d’investimento per aiutare con i finanziamenti.

Vita privata

Simpson ha incontrato il cantante Nick Lachey nel 1998 a una festa di Natale e i due si sono sposati il ​​26 ottobre 2002. Simpson ha chiesto il divorzio nel dicembre 2005, dopo aver annunciato la loro separazione nel novembre 2005. Il divorzio è stato completato nel giugno 2006. Secondo quanto riferito, Simpson è stato costretto pagare a Lachey 12 milioni di dollari per il loro divorzio perché non aveva firmato un accordo prematrimoniale.

Correlati: chi è Drake Milligan? Patrimonio netto, età, biografia, ecc.

Nel maggio 2010, ha iniziato a frequentare l’ex giocatore della NFL Eric Johnson e la coppia si è sposata nel novembre dello stesso anno. Si sono sposati nel luglio del 2014 e hanno tre figli.

Jessica Simpson è una miliardaria?

Jessica è un’imprenditrice di grande successo al di fuori della musica. Ha una marca di articoli cosmetici, borse, lingerie, scarpe e stivali che sono per lo più commercializzati su Home Shopping Network. Il suo impero di vendita al dettaglio unito è destinato a diventare il primo marchio di celebrità con un fatturato annuo di oltre $ 1 miliardo. Questo risultato più recente è la causa di un’errata percezione popolare riguardo al patrimonio netto di Jessica Simpson. Quando è stata divulgata la stima delle vendite di miliardi di dollari, numerose riviste hanno soprannominato Jessica una “star da miliardi di dollari”. Molti dei follower di Jessica hanno interpretato erroneamente questo articolo suggerendo che lei personalmente vale 1 miliardo di dollari, il che purtroppo non è il caso… Ma se continua a questo ritmo, potrebbe presto essere vero!