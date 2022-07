Patrimonio netto e guadagni di carriera di Donald Cerrone

Donald Cerrone è un artista marziale misto professionista americano con un patrimonio netto di $ 9 milioni ed ex kickboxer professionista. Donald, spesso noto come “Cowboy”, è stato a volte elencato come uno dei primi cinque concorrenti leggeri UFC al mondo. È stato soprannominato il combattente più impegnato dell’UFC. Dal 2013 ha partecipato ad almeno quattro incontri all’anno.

Donald Cerrone è nato nel marzo 1983 a Denver, in Colorado. Dal 2006 al 2015 ha partecipato nella classe dei pesi leggeri, poi nella divisione dei pesi welter dal 2016 al 2018, prima di tornare nella divisione dei pesi leggeri. Nel 2019, ha combattuto per la prima volta contro Conor McGregor ai pesi welter.

Cerrone ha vinto diversi titoli di kickboxing all’inizio della sua carriera. Nel febbraio 2006, ha fatto il suo debutto nelle MMA, sconfiggendo Nate Mohr. Era 9-0 fino a perdere il campionato dei pesi leggeri WEC contro Jamie Varner nel gennaio 2009. Cerrone ha fatto il suo debutto in UFC nel febbraio 2011 con una vittoria in Fight of the Night contro Paul Kelly.

Ha tre Fights of the Night, tre Knockouts of the Night, quattro Performances of the Night e due Submissions of the Night nell’UFC. Cerrone ha battuto Patrick Cote nel giugno 2016 per migliorare il suo record di 30-7.

A Donald è stato promesso un minimo di $ 2 milioni per affrontare Conor McGregor all’UFC 246 nel gennaio 2020. I suoi guadagni in carriera prima di questo incontro erano poco più di $ 6 milioni.

Primi anni di vita

Donald Anthony Cerrone, spesso conosciuto come “Cowboy Cerrone” è nato a Columbus, Ohio, il 29 marzo 1983. È nato con un labbro lepre e si dice sia di origine italiana. Donald è stato problematico nella sua adolescenza ed è stato etichettato come “Disturbo da deficit di attenzione”, che spesso portava a conflitti.

I genitori di Cerrone si sono separati quando era al liceo, costringendolo a vivere con i nonni. Cerrone ha avuto un’infanzia difficile, che ha contribuito ai suoi problemi di rabbia. Donald Cerrone si è diplomato alla Air Academy High School. Abbandonò gli studi e iniziò ad allenarsi per la corrida professionale.

Vita privata

Donald in seguito si è incontrato Lindsay Sheffield e la frequentavo da un po’ di tempo. La coppia sta insieme da quasi cinque anni e ama la loro vita insieme. Secondo le speculazioni, Lindsay è più di una semplice ragazza e la coppia è fidanzata e prevede di sposarsi nel prossimo futuro. Le foto di “Instagram” di Lindsay indicano che la coppia non è solo fidanzata, ma anche innamorata.

Donald Cerrone è un nome comune tra le ragazze. Stava uscendo con Brittney Palmer, una delle ragazze ottagono. Entrambi hanno lavorato per il marketing del WEC e sono rimasti molto soddisfatti della loro relazione. Tuttavia, la loro storia d’amore è terminata per ragioni sconosciute quando i due sono entrati nell’UFC.

Carriera

Dopo essersi allenato come torero professionista, è stato introdotto al kickboxing e al taekwondo da un amico quando aveva vent’anni. Donald ha avuto un’eccezionale carriera amatoriale, andando 13-0. Poco dopo, ha iniziato la Muay Thai e alla fine è diventato professionista, rimanendo imbattuto nella disciplina. Donald è sempre stato un individuo appassionato che vuole provare cose nuove nella vita.

Cerrone ha iniziato la sua formazione MMA in una struttura in Colorado chiamata ‘Combattenti per la libertà,’ dove si è allenato al fianco di combattenti MMA professionisti estremamente competenti. Cerrone si è assicurato un accordo per competere nel World Extreme Cage (WEC) dopo alcuni mesi di duro lavoro e preparazione. Dopo ogni incontro mostrava indicazioni di sviluppo e lo stage WEC diventava per lui l’ambiente ideale.

“Alla conclusione di ogni tempesta, c’è sempre un cielo dorato”, il WEC si è amalgamato con l’UFC e tutti i combattenti del WEC sono stati trasferiti all’UFC. Il suo incontro UFC è stato contro Paul Kelly, che ha battuto, tuttavia entrambi i combattenti sono stati chiamati “Fight of the Night” per i loro sforzi. Cerrone era, senza dubbio, una delle stelle in più rapida crescita nell’UFC nel momento in cui si è unito. Cerrone è diventato uno dei preferiti dai fan dopo una serie di vittorie.

Cowboy Cerrone è diventato un atleta completamente sponsorizzato, rappresentando aziende come Budweiser, Bad Boy Buggies, Monster Energy e altri. Era imbattuto nei suoi primi quattro incontri UFC a causa dell’intensa preparazione e del duro sforzo.

Premi e risultati

Uno dei migliori nel suo sport, Cowboy Cerrone, ha molti successi al suo attivo. Cerrone è stato nominato Breakthrough Fighter of the Year 2011 dai World MMA Awards. Ne ha avuti tre ‘Lotta delle nottitre “L’eliminazione delle notti”quattro ‘Spettacoli della notte,’ e due ‘Presentazione della notte’ onori.

Conclusione

Si prevede che il patrimonio netto di Donald Cerrone sarà pari $ 10 milioni a partire da luglio 2022. La sua principale fonte di reddito sono stati i suoi profitti dalle esibizioni di combattimento, la maggior parte delle quali provengono dall’UFC.

Donald Cerrone ha lottato duramente per passare da cowboy adolescente disturbato a capo dei combattenti. È ancora attraente e ha una vasta base di fan in tutto il mondo. Ora ha una relazione con una donna adorabile che un giorno potrebbe diventare la sua compagna di vita.