Patrimonio netto di Ray Buffer e tutto ciò che sappiamo su di lui

Michael J. Fox ha un patrimonio netto di $ 65 milioni come attore, comico, autore, produttore cinematografico e attivista canadese americano. Ha iniziato la sua carriera cinematografica e televisiva negli anni ’70 ed è ricordato soprattutto per la sua interpretazione di Marty McFly in “Ritorno al futuro” serie.

Primi anni di vita

Michael Andrew Fox è nato il 9 giugno 1961 a Edmonton, Alberta. Michael J. Fox è il suo nome d’arte più noto. Sua madre, Phyllis, era un’impiegata del libro paga e suo padre, William Fox, era un agente di polizia e membro delle forze armate canadesi.

È di origini scozzesi e inglesi. Perché per il lavoro di suo padre, la famiglia ha viaggiato molto prima di stabilirsi a Burnaby, un sobborgo di Vancouver, dopo che suo padre si è ritirato nel 1971. Fox è andato alla Burnaby Central Secondary.

Inizio carriera

Inizialmente è entrato nell’industria dello spettacolo all’età di quindici anni. Era un membro del cast della serie televisiva della Canadian Broadcasting Corporation “Io e Leone.Lo spettacolo è stato creato e registrato nel 1976, ma non è stato presentato in anteprima fino al 1981. C’erano un totale di 12 episodi. Nel film per la televisione “Lettere da Frank”, ha fatto il suo debutto televisivo americano (1979). Quando ha tentato di registrarsi con la Screen Actors Guild in questo momento, ha appreso che c’era già un attore registrato con il nome di Michael Fox.

Legami familiari

La prima apparizione in un lungometraggio della Fox è stata in “Midnight Madness” nel 1980, seguito da “Class of 1984” nel 1982. Poi, nel 1982, è stato scelto per la commedia della NBC “Legami familiari” come “Giovane repubblicano” Alex P. Keaton. Dal 1982 al 1989, la serie è andata avanti per sette stagioni.

L’enfasi originale dello spettacolo doveva essere i genitori della famiglia, ma a seguito di una buona risposta diffusa al personaggio di Fox, la NBC lo ha cambiato il personaggio principale dopo il quarto episodio. Lo spettacolo è stato un enorme successo. Al suo apice, ha attirato ogni settimana un terzo di tutte le famiglie americane come spettatori. Fox ha ricevuto tre Emmy Awards (nel 1986, 1987 e 1988) e un Golden Globe per il suo ruolo in “Legami familiari.”

Ritorno al futuro

Fox è stato scelto per il ruolo di Marty McFly nel blockbuster sui viaggi nel tempo “Ritorno al futuro” nel gennaio 1985. Il regista Robert Zemeckis intendeva scegliere la Fox per il ruolo di Marty fin dall’inizio, ma il creatore del programma, Gary David Goldberg, si rifiutò di lasciare che Zemeckis si avvicinasse alla Fox perché aveva bisogno della Fox per portare avanti lo spettacolo in assenza di Meredith Baxter, che era in congedo di maternità in quel momento.

Invece, Zemeckis ha scelto Eric Stoltz per il ruolo di Marty e ha iniziato la produzione di “Ritorno al futuro”, ma la Fox ha poi sostituito Stoltz dopo che Baxter è tornato in “Family Ties”, che ha liberato un po’ di tempo nel programma della Fox. La Fox ha dovuto affrontare un programma difficile per poter lavorare sia al film che alla serie televisiva allo stesso tempo.

Questo orario era in vigore per due mesi! Tuttavia, i suoi sforzi sono stati premiati poiché “Ritorno al futuro” è stato un grande successo finanziario e critico. Ha incassato 381,11 milioni di dollari in tutto il mondo ed è stato il film con il maggior incasso negli Stati Uniti per otto settimane consecutive nel 1985. La Fox ha continuato a recitare in due sequel di successo, “Ritorno al futuro parte II” (1989) e “Ritorno al futuro Parte III” (1990).

Altri lavori cinematografici

La Fox è apparsa nei film “Teen Wolf” (1985), “Light of Day” (1987), “The Secret of My Success” (1987), “Bright Lights, Big City” (1988) e “Casualties of War” (1988) mentre lavorava alla trilogia “Ritorno al futuro” (1989). Fox è apparso nei film “Doc Hollywood” e “The Hard Way” nel 1991. Nello stesso anno, ha ricevuto una diagnosi segreta del morbo di Parkinson. La Fox ha firmato un contratto per tre film subito dopo che gli è stato detto che aveva “10 solidi anni di lavoro rimanenti”. Ciò è culminato nei film “For Love or Money”, “La vita con Mikey,” e “Greedy” (1993). L’ultima significativa performance cinematografica della Fox è stata in “The Frighteners” di Peter Jackson nel 1996.

Oltre alle sue esibizioni sullo schermo, Fox ha fornito la sua voce in numerosi film. Nel film live-action “Homeward Bound: The Incredible Journey” (1993) e nel suo sequel “Homeward Bound II: Lost in San Francisco”, ha doppiato Chance the American Bulldog (1996). Ha anche interpretato il personaggio del titolo in “Stuart Little” (1999) e i suoi sequel “Stuart Little 2” (2002) e “Stuart Little 3: Call of the Wild” (2005), così come Milo Thatch nel film d’animazione Disney “Atlantide: L’impero perduto” (2005).

Vita privata

Nel luglio 1988, Fox ha sposato l’attrice Tracy Pollan. Hanno quattro figli insieme. Ha fondato la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research per aiutare il progresso della ricerca utilizzando gli studi sulle cellule staminali embrionali con l’obiettivo di scoprire un trattamento per il morbo di Parkinson.

L’organizzazione ha raccolto finora oltre 300 milioni di dollari per la ricerca sul Parkinson.

Immobiliare

La famiglia risiede generalmente in Manhattanma possiedono anche una proprietà a Quogue, New York (gli Hamptons) che hanno acquisito nell’ottobre 2007 per 6,3 milioni di dollari.

Michael e Tracy hanno costruito su misura una casa di 5.000 piedi quadrati su 72 acri vicino a Sharon, nel Connecticut, nel 1997. Hanno pubblicizzato la casa per $ 4,25 milioni nel 2016 e alla fine hanno accettato $ 3,9 milioni nell’ottobre 2017.

