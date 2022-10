Patrimonio netto di Paul McCartney, vita personale, età e altro!

Paul McCartney è un ricco musicista britannico con un patrimonio netto di $ 1,2 miliardi. McCartney è meglio conosciuto per il suo tempo con i Beatles, ma è anche uno dei musicisti e compositori di maggior successo nella storia della musica pop. Il suo patrimonio netto lo colloca tra i musicisti più ricchi del mondo. McCartney era anche un artista solista e il fondatore della band Wings.

Correlati- L’ex fidanzata di Travis Scott, Rojean Kar, afferma di tradire spesso Kylie Jenner

McCartney e i Beatles esplosero sulla scena negli anni ’60, provocando una frenesia. I Beatles hanno pubblicato 12 album in studio, 13 EP e 22 singoli durante il loro decennio insieme. Hanno anche pubblicato 12 album dal vivo, cinque compilation e 15 cofanetti in totale. Ogni singola uscita dei Beatles è diventata almeno disco d’oro, con la maggioranza disco di platino.

Primi anni di vita

Sir James Paul McCartney è nato il 18 giugno 1942 a Liverpool, in Inghilterra, e lì è cresciuto. La madre di McCartney, Mary, morì all’età di 14 anni per un’embolia cerebrale. Suo padre era un pianista e trombettista. Paul è stato incoraggiato a esercitarsi sul pianoforte verticale della famiglia. Al pianoforte, McCartney scrisse una prima versione di “Quando ho sessantaquattro”, che divenne “Quando ho sessantaquattro”. Quando McCartney aveva 14 anni, scrisse la sua prima canzone, “I Lost My Little Girl”, con una chitarra acustica Zenith.

Gli scarafaggi

Ha incontrato John Lennon e i Quarrymen quando aveva quindici anni e si è unito rapidamente alla band come chitarrista ritmico. Nel 1960, la band fu ribattezzata The Beatles. McCartney, Lennon, George Harrison e Ringo Starr si unirono alla band nel 1962.

All’inizio del 1964, i Beatles avevano acceso “Beatlemania” in tutto il mondo, dominando i mercati pop degli Stati Uniti e del Regno Unito e battendo numerosi record di vendite. McCartney e Lennon hanno co-scritto molti dei loro primi successi, tra cui “Amami.” I Beatles sono l’atto musicale più venduto di tutti i tempi, con vendite certificate di oltre 183 milioni di unità negli Stati Uniti e vendite stimate di 600 milioni di unità in tutto il mondo.

Correlati- Con chi è uscito Liam Hemsworth? Elenco fidanzate, Storia degli appuntamenti

Hanno il maggior numero di album al numero uno nella classifica degli album del Regno Unito, il maggior numero di successi al numero uno nella classifica Billboard Hot 100 e il maggior numero di singoli venduti nel Regno Unito. I Beatles sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1988 e tutti e quattro i membri principali sono stati inseriti individualmente tra il 1994 e il 2015. Tra il 1964 e il 1970.

Carriera da solista e ali

Dopo lo scioglimento dei Beatles nel 1970, McCartney ha lanciato una carriera da solista con l’uscita di “McCartney”, che è diventato un album numero uno negli Stati Uniti. Dal 1971 al 1981 è stato anche membro fondatore della band Wings.

Linda McCartney, sua moglie, suonava la tastiera nella band di grande successo. È stato in tournée come artista solista dal 1989. Ha ottenuto più successo da solista di qualsiasi altro ex membro dei Beatles. McCartney rimane uno degli artisti più famosi al mondo, con i suoi concerti esauriti quasi immediatamente e con milioni di dollari.

Stile musicale

Il rhythm and blues americano e la Motown furono le principali influenze su McCartney. Il piccolo Richard era il suo idolo d’infanzia, secondo lui. Era per lo più autodidatta e ha imparato a suonare una varietà di strumenti, tra cui basso, chitarre acustiche ed elettriche, nonché pianoforte e batteria. È anche noto per la sua estensione vocale e la sua potenza di cintura, e ha sviluppato e utilizzato una varietà di stili di canto nel corso della sua carriera.

Guadagno in tournée

Con il suo enorme catalogo musicale, McCartney ha la capacità di intraprendere un tour mondiale dopo l’altro. Dagli anni ’60 ad oggi, l’ormai 76enne ha entusiasmato il pubblico per oltre 50 anni. Durante il suo tour 2015-2016, ad esempio, McCartney ha guadagnato l’incredibile cifra di 4 milioni di dollari PER CITY, superando di gran lunga i guadagni di Jennifer Lopez, Beyonce e Jay-Z, che sono stati tutti in tour contemporaneamente. Anche McCartney offre, il che fa tornare i fan per saperne di più. Quando è in tournée, di solito si esibisce in un set di tre ore, dando al pubblico un sacco di soldi per i loro soldi.

Paul ha preso parte a Live Aid. Si è esibito all’intervallo durante il Super Bowl XXXIX. Il suo tour ha incassato 126 milioni di dollari nel 2002. Il suo tour del 2010 gli è valso 93 milioni di dollari. In un tour di 80 date che ha attraversato 20 paesi nel 2014, ha guadagnato 71 milioni di dollari. Ha guadagnato $ 56,5 milioni nel 2016. Nel 2017 ha guadagnato $ 54 milioni da un tour di 15 città negli Stati Uniti e in Brasile. È stato il protagonista dell’annuale festival musicale Austin City Limits nell’autunno del 2018. Paul McCartney è una macchina che non sta rallentando.

Vita privata

Linda Eastman (poi Linda McCartney), fotografa e attivista per i diritti degli animali, sposò McCartney nel 1969; la coppia ha avuto quattro figli ed è rimasta sposata fino alla sua morte nel 1998. Ha sposato Heather Mills nel 2002 e la coppia ha avuto una figlia prima di separarsi nel 2008. Paul McCartney ha sposato Nancy Shevell il 9 ottobre 2011.

Correlati- Diamo un’occhiata al patrimonio netto di Eddie Murphy

McCartney è noto per il suo attivismo politico e sociale, che ha incluso il lavoro per i diritti degli animali, così come l’opposizione alle mine antiuomo e agli alimenti geneticamente modificati. Dal 1975 è vegetariano.

Bob Dylan ha introdotto McCartney e gli altri Beatles alla marijuana nel 1964 e McCartney è diventato un consumatore abituale e ricreativo. Negli anni ha fatto conoscere la sua posizione a favore della marijuana. Il governo degli Stati Uniti gli ha ripetutamente negato il visto fino al 1973 a seguito di due lievi condanne per droga e multe per possesso e coltivazione di piante di marijuana. È stato arrestato per possesso di marijuana alcune altre volte negli anni ’70 e ’80. Nel 1997 ha dichiarato il suo sostegno alla depenalizzazione della droga. Durante la registrazione del “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, faceva regolarmente uso di cocaina e LSD, ma si fermò poco dopo il completamento della sessione.

Relazione con John Lennon

È risaputo che McCartney e Lennon hanno avuto una relazione tesa mentre erano compagni di band e hanno collaborato a lungo su testi e musica. Si sono riuniti brevemente a metà degli anni ’70 prima di separarsi di nuovo. McCartney ha dichiarato che la sua ultima telefonata a Lennon è stata piacevole e che si sono lasciati in buoni rapporti. L’8 dicembre 1980 John Lennon fu assassinato.

I media hanno rimproverato McCartney per aver dato una risposta “superficiale” ai giornalisti che gli hanno chiesto della notizia mentre usciva da uno studio di registrazione di Oxford Street. Ha detto di essere andato a casa quella sera per guardare il telegiornale e piangere per il resto della serata per la morte del suo amico ed ex collaboratore.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!