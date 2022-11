Patrimonio netto di Mike Tyson

Mike Tyson è un pugile americano in pensione che ha detenuto l’indiscusso titolo mondiale dei pesi massimi alla fine degli anni ’80. Mike Tyson ha un patrimonio netto di $ 10 milioni a partire da questa scrittura. Mike è stato uno degli atleti più famosi e più pagati al mondo durante il suo apice.

All’età di 20 anni, era il più giovane campione della storia. Sfortunatamente, ha sperperato e/o è stato ingannato da una fortuna personale che ha raggiunto il picco di $ 300 milioni. Nel 2003, Mike ha dichiarato bancarotta. Secondo quanto riferito, aveva un debito di 23 milioni di dollari al momento della dichiarazione di fallimento.

Primi anni di vita

Michael Gerard Tyson è nato il 30 giugno 1966 a Brooklyn, New York. Tyson è cresciuto in una baraccopoli e il suo patrigno era coinvolto nella criminalità e nel gioco d’azzardo. Tyson e sua madre si sono trasferiti quando lui aveva dieci anni a causa di difficoltà finanziarie. Tyson era stato arrestato per 38 crimini all’età di 13 anni, combattendo spesso giovani più grandi che deridevano la sua voce (Tyson parla con un livido).

L’abilità di combattimento di Tyson è stata scoperta durante la scuola da un istruttore di detenzione minorile ed ex pugile. Dopo aver lavorato con alcuni allenatori, ha incontrato Cus D’Amatto, un allenatore che avrebbe avuto un enorme impatto sul futuro campione di boxe.

Inizio carriera pugilistica

Le prime esperienze di pugilato professionistico di Tyson furono alle Olimpiadi Junior, dove vinse medaglie d’oro nel 1981 e nel 1982. Ha anche gareggiato alle Olimpiadi estive del 1984 ma ha perso in due incontri contro Henry Tillman. Il primo incontro professionale di Tyson è stato all’età di 18 anni, quando ha sconfitto Hector Mercedes tramite TKO al primo round. Questo sarebbe l’inizio di una tendenza in crescita per Tyson, noto per aver posto fine ai combattimenti al primo round.

Tyson ha continuato a combattere avversari più difficili di quelli che aveva affrontato in precedenza, con molti che prevedevano una rapida ascesa alla celebrità. Cus D’Amatto morì nel 1985 e Tyson subì la perdita di un’importante figura paterna all’inizio della sua carriera. Molte persone in seguito hanno affermato che ciò avrebbe avuto un impatto negativo sulla vita di Tyson.

Svolta

Tyson ha fatto il suo debutto mondiale in una lotta televisiva a livello nazionale contro Jesse Ferguson. Il combattimento è stato chiaramente predeterminato dopo che Tyson ha catturato Ferguson con un montante che gli ha rotto il naso. Ferguson è stato squalificato per aver conquistato illegalmente, quindi Tyson ha vinto.

Tyson ha affrontato Marvis Frazier, un ex sfidante al titolo mondiale, in un altro incontro televisivo. Tyson ha vinto con un ko in soli 30 secondi. Tyson ha sconfitto Trevor Berbick al secondo round nel 1986 per diventare il più giovane campione dei pesi massimi dello sport. Ha difeso con successo il suo titolo contro James Smith nel 1987, diventando l’indiscusso campione del mondo dei pesi massimi. Nello stesso anno, ha vinto il titolo IBF in una lotta di 12 round contro Pinklon Thomas. Tyson è diventato il primo peso massimo nella storia a tenere tutte e tre le cinture principali contemporaneamente.

Tyson ha eliminato l’ex campione Larry Holmes al quarto round nel 1988. Tony Tubbs ha subito un destino simile quell’anno, poiché è stato eliminato al secondo round.

Vita privata

Mike ha vissuto a Las Vegas per la maggior parte degli ultimi due decenni. Si guadagna da vivere a Las Vegas facendo apparizioni personali a feste ed eventi aziendali. Un’apparizione personale di due ore con Mike costa $ 75.000 USD.

