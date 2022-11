patrimonio netto di megan fox

Megan Fox è una modella e attrice americana con un patrimonio netto stimato di 8 milioni di dollari. Megan Fox ha fatto il suo debutto cinematografico nel 2004 con “Confessioni di un’adolescente regina del dramma,” una commedia adolescenziale. Nel 2007, ha recitato nel ruolo di Mikaela Banes, l’interesse amoroso del personaggio di Shia LaBeouf, nel film d’azione di successo “Transformers”, che è diventato il suo ruolo di protagonista.

Megan Fox era ovunque per un breve momento. La bellissima attrice, soprannominata “la nuova Angelina Jolie”, è apparsa in una serie di film di alto profilo e sulle copertine di più riviste, ed era quasi impossibile accendere la televisione o andare online senza vedere un’altra storia su di lei.

Era di Hollywood”Ragazza”, e nonostante sia apparsa in televisione dai primi anni 2000, è stata la sua interpretazione in “Transformers” nel 2007 che ha fatto sì che le persone si sedessero e se ne accorgessero. Gli anni seguenti furono d’oro e divenne un nome familiare in tutto il mondo. Poi è stata licenziata dal “Trasformatori” franchising, seguito da “Giona Hex” e “Gioco della passione,” il film peggiori del 2010 e 2011.

Primi anni di vita

Megan Denise Fox è nata il 16 maggio 1986 a Oak Ridge, nel Tennessee. Quando aveva tre anni, i suoi genitori divorziarono. Anni dopo, sua madre si risposò e Fox e sua sorella furono cresciute dalla madre e dal patrigno, Tony Tonachio. È cresciuta pentecostale ma ha frequentato la scuola cattolica per 12 anni. Megan ha dichiarato che sua madre e il patrigno erano estremamente severi. Le era proibito avere un fidanzato o addirittura invitare i suoi amici a casa sua.

Fox ha iniziato a prendere lezioni di danza e recitazione quando aveva cinque anni. Era anche un membro della squadra di nuoto giovanile del Tennessee. Quando aveva 10 anni, la sua famiglia si trasferì a St. Petersberg, in Florida. Ha iniziato a fare la modella all’età di 13 anni dopo aver vinto numerosi premi all’American Modeling and Talent Convention a Hilton Head, nella Carolina del Sud nel 1999. Si è trasferita a Los Angeles all’età di 17 anni e ha terminato il liceo attraverso corsi per corrispondenza.

Carriera

Megan Fox ha debuttato come antagonista di Ashley Olsen nel film diretto in DVD del novembre 2001 “Holiday in the Sun”. Negli anni successivi, è apparsa come guest star in “Cosa mi piace di te”, “Due uomini e mezzo” e come comparsa non accreditata in “Bad Boys II” (2003).

La Fox ha fatto il suo debutto sul grande schermo in “Confessions of a Teenage Drama Queen,” al fianco di Lindsay Lohan, dopo una serie di piccoli ruoli e apparizioni come ospite. La Fox è apparsa nella seconda e nella terza stagione della sitcom televisiva “Hope and Faith” nei due anni successivi. La Fox ha fatto la sua grande occasione nel grande successo del 2007 “Transformers”, con Shia LaBeouf, che ha incassato 709,7 milioni di dollari in tutto il mondo.

Vita privata

Megan Fox ha incontrato Brian Austin Green, un ex star di “Beverly Hills, 90210”, sul set di “Hope & Faith” nel 2004 quando lei aveva 18 anni e lui 30. Nel novembre 2006 si sono fidanzati. Hanno rinunciato al loro fidanzamento nel febbraio 2009. Fox e Green si sono fidanzati nuovamente il 1 giugno 2010 e si sono sposati poche settimane dopo, il 24 giugno 2010, a Maui.

Nell’agosto del 2015 ha chiesto il divorzio. Si sono riconciliati all’inizio del 2016. Fox ha chiesto il divorzio nella primavera del 2019. Fox e Green si sono separati ancora una volta all’inizio del 2020. Hanno tre figli. Megan Fox ha iniziato a frequentare Machine Gun Kelly nell’estate del 2020.

Relaated- B. Simone Età, Altezza, Marito, Fidanzato, Famiglia, Biografia, Patrimonio netto Il Bling Ring, una banda di criminali, ha preso di mira Fox nel 2009. I ladri ossessionati dalla moda hanno fatto irruzione nella casa di Green e le hanno rubato le cose. Secondo Chris Lee del Los Angeles Times, Fox è un "sex symbol di prim'ordine" e "il primo sex symbol in buona fede del ventunesimo secolo". Craig Flaster di MTV ha dichiarato: "Transformers ha portato la Fox nel mainstream, trasformandola immediatamente in un nome familiare e un sex symbol internazionale".

La bellezza fisica di Fox l’ha portata sulle copertine di diverse riviste nazionali e internazionali, tra cui Maxim, FHM (Regno Unito), Cosmo Girl e Jack (Italia). Megan Fox, nota per la sua personalità sfacciata e senza esclusione di colpi, continua a dimostrare di essere più di un’altra bella faccia che passa per Hollywood.

Beni immobiliari di Megan Fox

Hanno pagato $ 2,95 milioni per una casa a Los Angeles Quartiere di Los Feliz nel 2009. Hanno venduto questa casa per 3,75 milioni di dollari nel 2014. Brian e Megan hanno iniziato a vendere alcuni dei loro beni immobiliari nel febbraio 2016 come parte del loro processo di disaccoppiamento. Hanno venduto due case a Los Angeles per $ 2,6 milioni e $ 1,299 milioni.

Megan e Brian hanno speso 3,3 milioni di dollari nel maggio 2016 per una proprietà di 2 acri a Malibu. Cynthia Pett-Dante, la manager di Brad Pitt, era la venditrice (moglie dell’attore comico Peter Dante). Megan ha citato in giudizio Cynthia per $ 5 milioni nel 2018, sostenendo che il venditore non ha rivelato un grave problema di muffa in casa.

