patrimonio netto di mackenzie scott

MacKenzie Scott, precedentemente noto come MacKenzie Bezos, è un autore, filantropo e attivista statunitense. MacKenzie Scott ha un patrimonio netto di 32 miliardi di dollari a partire da questa scrittura. La sua fortuna sarebbe notevolmente maggiore, ma solo nel 2020 ha contribuito con 6 miliardi di dollari in beneficenza. Intende contribuire con la maggior parte del suo denaro per tutta la sua vita e ha già donato più di $ 12 miliardi a centinaia di enti di beneficenza in tutto il mondo al momento della stesura di questo articolo. Maggiori informazioni sul suo altruismo possono essere trovate più avanti in questo articolo.

Il 13 luglio 2020, quando il prezzo delle azioni di Amazon ha superato i 3.300 dollari, MacKenzie è diventata per la prima volta la donna più ricca del mondo. Non ha davvero mantenuto il titolo per l’intera giornata. Amazon aveva perso molti punti percentuali alla conclusione della giornata di negoziazione, restituendo il titolo a Francoise Bettencourt-Meyers. Diversi mesi dopo, MacKenzie iniziò a donare miliardi di dollari in beneficenza, rendendo molto più difficile per lei mantenere il suo status di donna più ricca del mondo.

Dal 1993 al 2019 è stata la moglie del fondatore di Amazon Jeff Bezos. Jeff e MacKenzie sono i genitori di quattro figli. Jeff è miliardario da oltre due decenni e la persona più ricca del mondo dal 2018.

Primi anni di vita

MacKenzie Scott Tuttle è nato nell’aprile del 1970 a San Francisco, in California. È cresciuta a Marin County, appena oltre il Golden Gate Bridge. La sua famiglia viveva anche nel distretto di Pacific Heights a San Francisco. Jason Baker Tuttle, suo padre, possedeva una società di investimenti finanziari.

Mackenzie ha frequentato la Hotchkiss School a Lakeville, nel Connecticut, per il liceo. I suoi genitori hanno dichiarato bancarotta durante il suo primo anno dopo che suo padre era stato al centro di un’indagine della Securities and Exchange Commission. I suoi genitori si sono trasferiti in Florida, dove suo padre ha fallito nel tentativo di avviare una nuova professione finanziaria. Alla fine suo padre è stato bandito dalla creazione di una nuova impresa finanziaria. Nella sua decisione, il tribunale della Florida ha citato le precedenti spese stravaganti della famiglia.

MacKenzie è andato all’Università di Princeton dopo il liceo per studiare inglese. Ha conseguito il diploma nel 1992. In un laboratorio di scrittura creativa a Princeton, ha studiato con il famoso romanziere Toni Morrison. MacKenzie è stato successivamente descritto da Morrison come “uno dei più grandi studenti che abbia mai avuto”.

Diventare miliardari

Amazon è diventata pubblica il 15 maggio 1997. Dopo aver compensato i frazionamenti azionari, Amazon ha concluso il suo primo giorno di negoziazione a $ 2 per azione. Una singola azione Amazon ora vale più di $ 3.000.

Se avessi investito $ 10.000 in Amazon durante l’IPO, ora avresti più di $ 15 milioni. Jeff controllava il 20% di Amazon al momento della sua prima offerta pubblica. Ha venduto porzioni di azioni su base frequente nel corso degli anni per creare liquidità. Al momento della stesura di questo articolo, le vendite di azioni di Jeff hanno guadagnato $ 70 miliardi in contanti. Prima del loro accordo di divorzio, deteneva il 16% di Amazon. Jeff è diventato il primo miliardario nel giugno 1998. È stato valutato $ 10 miliardi al culmine della bolla delle dotcom.

Il suo patrimonio netto ha superato i $ 50 miliardi per la prima volta nel giugno 2015. Ha superato i $ 100 miliardi per la prima volta nel gennaio 2018. Ha superato i $ 150 miliardi nel luglio 2018. Il suo patrimonio netto è variato tra $ 150 e $ 200 miliardi negli ultimi anni.

Le azioni Amazon hanno momentaneamente attraversato il $ 3.300 barriera il 13 luglio 2020. Il patrimonio netto di MacKenzie sarebbe il più alto al mondo a qualsiasi prezzo superiore a $ 3.255. Quindi, il 13 luglio 2020, MacKenzie Bezos diventerà per la prima volta la donna più ricca del mondo.

MacKenzie Bezos Risoluzione del divorzio

Jeff e MacKenzie Bezos hanno annunciato il divorzio il 9 gennaio 2019, dopo 25 anni di matrimonio. Come affermato in precedenza, si sono sposati nel 1993, un anno prima che Jeff fondasse l’azienda che un giorno lo avrebbe reso la persona più ricca del mondo. Jeff aveva un patrimonio netto di $ 136 miliardi al momento dell’annuncio del divorzio. Secondo tutti i resoconti, MacKenzie aveva diritto alla metà dei beni di Jeff perché erano stati tutti ottenuti durante il loro matrimonio. Se così fosse, MacKenzie avrebbe potuto ricevere fino a 70 miliardi di dollari in azioni e altri beni.

Sistemazione finale

Il 4 aprile 2019, MacKenzie ha rivelato su Twitter che lei e Jeff avevano finalizzato il divorzio e che aveva ricevuto poco meno di 20 milioni di azioni Amazon, ovvero circa il 4% delle azioni in circolazione della società. Quelle azioni erano valutate $ 35,6 miliardi al momento del trasferimento. Jeff deteneva il 75% della loro precedente proprietà, ovvero oltre 60 milioni di azioni. MacKenzie ha deciso di concedere a Jeff i diritti di voto completi sulle sue azioni, il che è stato un enorme compromesso. Quindi, in sostanza, riceve tutti i benefici senza avere alcun potere di voto.

Secondo matrimonio

Nel marzo 2021, MacKenzie ha rivelato di aver recentemente sposato Dan Jewett, un insegnante di scienze di una scuola superiore. Dan insegna alla prestigiosa Lakeside School, i cui alunni includono Bill Gates e Paul Allen.

Ha annunciato la notizia in un post sulla sua pagina Giving Pledge, dicendo che il suo nuovo coniuge aveva accettato di sostenere la sua causa. Jeff Bezos si è congratulato con la coppia in una dichiarazione pubblicata da una portavoce di Amazon, dicendo: “Dan è un ragazzo fantastico e sono felice ed emozionato per entrambi”.

Immobiliare

Jeff e MacKenzie hanno speso $ 24 milioni per una proprietà di Beverly Hills nel 2007. Hanno pagato $ 13 milioni per la proprietà accanto nel 2017, per un totale di $ 37 milioni. Come parte del loro accordo di divorzio, MacKenzie ha ottenuto questa casa. La California Community Foundation ha annunciato nell’agosto 2022 che MacKenzie aveva ceduto la villa all’organizzazione.

Secondo l’ente di beneficenza, il valore stimato della casa al momento della donazione era di $ 55 milioni. MacKenzie contribuirà con 20 milioni di dollari all’ente di beneficenza nel 2021.

MacKenzie ha speso 37,5 milioni di dollari nel 2019 per una proprietà sul lungomare di 3,2 acri a Medina, Washington.

