Patrimonio netto di Kathie Lee Gifford

Kathie Lee Gifford ha un patrimonio netto di $ 60 milioni Personaggio televisivo, attrice, cantante e scrittrice americana. Nonostante i suoi numerosi talenti, Kathie Lee Gifford è molto apprezzata per il suo lavoro come presentatrice di talk show. È diventata uno dei personaggi più famosi della televisione nel corso degli anni, presentando Today and Live! con Regis e Kathie Lee. Gifford è stata nominata per diversi Emmy durante la sua carriera e ha vinto il suo primo nel 2010. Nel 1986 ha sposato l’ex giocatore della NFL Frank Gifford.

Primi anni di vita

Kathryn Lee Epstein è nata a Parigi, Francia il 16 agosto 1953. All’epoca suo padre era un sottufficiale capo della Marina nella Marina degli Stati Uniti. Anche la madre di Kathie era degli Stati Uniti. Poco dopo, la famiglia si trasferì a Bowie, nel Maryland, dove Kathie terminò il liceo.

Nonostante sia stata allevata in una casa ebrea, è diventata cristiana all’età di 12 anni. Kathie Lee ha iniziato a cantare in un ensemble folk durante gli anni del liceo. Ha proseguito gli studi musicali presso la Oral Roberts University di Tulsa, in Oklahoma, dove si è laureata in teatro e musica.

Carriera

Kathie Lee è diventata famosa come cantante nel programma di gioco Name That Tune negli anni ’70. Ha iniziato a ottenere ruoli in serie come Hee Haw Honeys nel 1978.

La carriera di Kathie Lee è decollata quando ha assunto il ruolo di co-conduttrice di The Morning Show su WABC-TV nel 1985, in sostituzione di Anne Abernathy. Nel 1988, lo spettacolo è stato ribattezzato Live! con Regis e Kathie Lee, ed è stato sindacato a livello nazionale. Kathie Lee aveva già sposato il famoso Frank Gifford a questo punto e gli spettatori venivano spesso trattati con storie dall’interno della sua casa di famiglia. Kathie Lee Gifford è partita dal vivo! con Regis e Kathie Lee nel 2000, dopo un lungo periodo che l’aveva resa una delle donne più famose d’America.

Kathie Lee Gifford si è unita al programma Today della NBC nel 2008 come co-conduttrice per la quarta ora, in coppia con Hoda Kotb. Kathie Lee Gifford ha contribuito ad aumentare le valutazioni di oggi del 13% in un solo anno. Ha lasciato il programma nel 2019, lo stesso anno in cui ha vinto un Emmy.

Kathie Lee Gifford è apparsa in una varietà di film e produzioni televisive al di fuori dei talk show. Appare come se stessa in un episodio di Seinfeld nel 1994. È stata doppiatrice nella serie televisiva animata Hercules nel 1998. È apparsa in una performance musicale di Annie al Madison Square Garden nel 2006. Ha partecipato a molti altri spettacoli di teatro musicale nel corso degli anni.

Ulteriori iniziative

Kathie Lee Gifford ha lasciato Today per intraprendere una nuova carriera come attrice, regista e produttrice. Ha intenzione di fare diversi film in futuro. Kathie Lee Gifford ha già sostenuto le bevande Slim-Fast e ha partecipato alla pubblicità di Carnival Cruise.

Relazioni

Kathie Lee inizialmente sposò il compositore cristiano Paul Johnson. Nonostante abbia lavorato a diversi progetti musicali dopo il loro matrimonio nel 1976, la loro collaborazione si è conclusa con il divorzio nel 1982. Kathie Lee ha sposato Frank Gifford, un ragazzo di 23 anni più di lei, nel 1986. Hanno avuto due figli insieme durante il loro matrimonio. Frank è morto per cause naturali nel 2015, all’età di 85 anni.

Eredità

Frank Gifford è morto nell’agosto 2015 all’età di 85 anni, lasciando a Kathie tutti i suoi beni. La sua proprietà conteneva 10 milioni di dollari in attività finanziarie, una casa in Florida da 2,5 milioni di dollari e una villa nel Connecticut da 22 milioni di dollari.

Immobiliare

Kathie Lee Gifford ha fatto importanti investimenti immobiliari nel corso degli anni, spesso insieme al suo defunto marito. Si credeva che avesse acquisito una proprietà da 3,7 milioni di dollari a Franklin, nel Tennessee, nel 2019 dopo aver lasciato la sua residenza di lunga data nel Connecticut. Franklin è un’enclave di lusso alla periferia di Nashville che ospita molte famose superstar.

La casa in pietra arenaria è stata completata nel 2008 e dispone di 9.000 piedi quadrati di superficie abitabile. Gifford aveva acquisito un’altra proprietà in arenaria nello stesso quartiere per 3,7 milioni di dollari in meno rispetto a un anno prima. Con una metratura di 7.965, questa seconda proprietà è più piccola della prima.

Kathie Lee e il suo defunto marito hanno pagato $ 5,8 milioni per una modesta proprietà per le vacanze a Nantucket nel 1998. La casa si trova su una proprietà fronte mare in una parte tranquilla e rurale dell’isola. Inizialmente, la coppia acquistò un’altra casa a Nantucket, ma era troppo vicina al marciapiede e non offriva loro sufficiente solitudine.

Nel 2018 è stato riferito che Kathie Lee Gifford stava vendendo una casa a Key Largo, in Florida. Kathie Lee Gifford ha acquisito la proprietà come parte dell’eredità del suo defunto marito e l’ha messa in vendita nel 2017. Gifford ha rimesso in vendita la casa nel 2018 per $ 10,5 milioni dopo non essere riuscita a trovare un acquirente. Kathie e suo marito hanno originariamente pagato $ 3,9 milioni per la proprietà di 11.419 piedi quadrati nel 1998.

Dopo la morte del marito, Kathie Lee Gifford ha continuato a risiedere nel suo enorme Proprietà del Connecticut da 22 milioni di dollari. Il palazzo in restauro spagnolo si trova nel quartiere d’élite Riverside di Greenwich e vanta stucchi bianchi e tegole scarlatte. Il vasto prato che riempie l’ampio spazio esterno è un’altra caratteristica eccezionale.

