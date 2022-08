Qual è il patrimonio netto di Justin Bieber?

Justin Bieber è un artista pop canadese che, dopo essere stato scoperto su YouTube nel 2007, ha venduto oltre 150 milioni di album in tutto il mondo. Justin Bieber ha un patrimonio netto stimato di $ 285 milioni. Durante i suoi anni in tournée, Justin è uno dei musicisti più pagati al mondo, guadagnando facilmente $ 60-80 milioni da tutti i flussi di entrate.

Nei primi anni

Bieber è nato a Londra, Ontario, il 1 marzo 1994. I suoi genitori non si sono mai sposati e sua madre era minorenne quando ha partorito, quindi Bieber è stato cresciuto dalla nonna materna e dal patrigno. Da bambino ha imparato a suonare il pianoforte, la batteria, la chitarra e la tromba. Nel 2012 si è diplomato alla St. Michael Catholic Secondary School di Stratford, Ontario.

Bieber si è classificato secondo in una competizione canora locale di Stratford all’inizio del 2007, quando aveva 12 anni, esibendosi in Ne-“Quindi Yo è malato.” Sua madre ha caricato un video della performance su YouTube in modo che amici e familiari potessero guardarlo e ha continuato a condividere video di Bieber che canta cover.

Pioniere

Scooter Braun, un dirigente discografico, si è imbattuto accidentalmente in uno dei video di Bieber del 2007 mentre cercava filmati di un altro artista. Ha dato la caccia a Bieber e ha convinto sua madre a permettergli di portare Bieber ad Atlanta, dove ha registrato alcuni demo tape. Bieber stava cantando per l’icona R&B Usher solo una settimana dopo il suo arrivo ad Atlanta.

Ben presto è stato firmato per Raymond Braun Media Group (RBMG), una joint venture tra Braun e Usher, che lo ha assistito nelle audizioni per The Island Def Jam Music Group. Nell’ottobre 2008, Bieber ha firmato con la Island Records e si è recato ad Atlanta con sua madre per continuare a lavorare con Braun e Usher. Nel 2008, Braun è stato assunto come manager di Bieber.

L’album di debutto di Bieber, “My World” e “My World 2.0”, è stato pubblicato in due parti nel 2010. I suoi sforzi promozionali per l’album includevano apparizioni in numerosi spettacoli dal vivo, tra cui “The Today Show”, “The Wendy Williams Show”, “Good Morning America” ​​e “The Ellen DeGeneres Show”. “Il mio mondo” ha venduto oltre un milione di dischi solo negli Stati Uniti in meno di due mesi dal suo debutto. La RIAA ha certificato quell’album cinque volte disco di platino. “My World” è stato il primo album di debutto ad avere quattro canzoni (One Time, One Less Lonely Girl, Love Me e Favorite Girl) nella Top 40 di Billboard prima dell’uscita dell’album. “Il mio mondo 2.0” ha aperto al numero uno della Billboard 200 negli Stati Uniti, vendendo 698.000 copie.

“My World 2.0” ha aperto al numero uno della Billboard 200 negli Stati Uniti, vendendo 698.000 copie nelle prime tre settimane dalla sua uscita. Bieber è diventato il più giovane interprete solista maschile in cima alle classifiche dai tempi di Steven Wonder nel 1963. Il brano “Bambino,” con il rapper Ludacris, è diventato immediatamente il singolo più venduto di Justin di tutti i tempi, vendendo oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo. Il suo secondo album, “Under the Mistletoe”, una raccolta di brani natalizi, ha venduto 2 milioni di copie. “Believe”, il suo terzo album, ha venduto 3 milioni di copie in tutto il mondo.

Carriera musicale

Il film in 3D di Bieber in parte biopic e in parte concerto “Justin Bieber: Never Say Never” è stato rilasciato nel febbraio 2011 mentre la sua fama continuava a crescere. Il film ha dominato il botteghino, guadagnando circa 12,4 milioni di dollari nel suo giorno di apertura da 3.105 cinema e guadagnando oltre 98 milioni di dollari in tutto il mondo. Bieber ha anche pubblicato l’album “Never Say Never – The Remixes” insieme al film (febbraio 2011). Nel giugno 2011, si è classificato al secondo posto nella lista di Forbes delle celebrità sotto i 30 anni più pagate, dopo aver guadagnato $ 53 milioni in un periodo di 12 mesi.

Il CD di Natale “Under the Mistletoe” è stato pubblicato con enorme successo nell’ottobre 2011, seguito da “Believe” nel giugno 2012 e “Believe Acoustic” nel gennaio 2013. Nel dicembre 2013, Jon M. Chu ha diretto “Justin Bieber’s Believe”, il suo seguito del suo primo lungometraggio. Nel 2016, la sua canzone “Where Are Ü Now?” ha ricevuto un Grammy Award per la migliore registrazione dance. Con la sua traccia “What Do You Mean”, tratta dal suo album “Purpose”, Bieber ha stabilito un Guinness World Record per l’artista maschio più giovane a debuttare in cima alla classifica Billboard Hot 100 (novembre 2015). Il suo prossimo album, “Changes”, uscirà il 14 febbraio 2020.

Il video musicale di “Baby” ha oltre 2,1 miliardi di visualizzazioni su YouTube al momento della stesura di questo articolo. Il suo video musicale per “Sorry” ha ricevuto oltre 3 miliardi di visualizzazioni. Ha quasi 50 milioni di abbonati YouTube in totale.

Vita privata

Bieber ha iniziato una storia d’amore di alto profilo con l’attrice e cantante Selena Gomez nel dicembre 2010. Fino a marzo 2018, la coppia ha vissuto una storia d’amore di nuovo, di nuovo. Bieber ha frequentato brevemente Hailey Baldwin tra dicembre 2015 e gennaio 2016, durante una delle sue pause da Gomez, e la coppia si è riconnessa a maggio 2018. Si sono fidanzati a luglio 2018 e si sposeranno il 30 settembre 2019. Hailey Baldwin è la sorella di Alec e la figlia dell’attore Stephen Baldwin.

Come cittadino canadese, si dice che Bieber abbia un visto O-1 per lo status di residente temporaneo negli Stati Uniti, mentre TMZ ha affermato nel settembre 2018 di aver iniziato il processo per diventare cittadino americano dopo il suo matrimonio con Baldwin.

Nonostante il suo incredibile successo nell’industria musicale, lui, come molte altre giovani superstar, ha avuto la sua parte di scandali sulla stampa. È stato arrestato nel 2014 per DUI, gare di resistenza e resistenza alla polizia; stava anche dimostrando un comportamento irregolare al momento della sua detenzione e la sua popolarità è stata momentaneamente sofferta a causa delle sue attività.

Imprese e approvazioni

La celebrità di Bieber gli ha permesso di godere di una serie di affari commerciali redditizi nel corso degli anni. Proactive, Nicole di OPI, Walmart, Adidas, Calvin Klein e Schmidt’s Naturals sono alcune delle aziende con cui ha lavorato. Ha anche lanciato profumi come “Someday” (2011), “Girlfriend” (2012) e “Justin Bieber Collector’s Edition” (2014).

Patrimonio netto di Justin Bieber nel tempo

Nel febbraio 2010, abbiamo iniziato a monitorare il patrimonio netto di Justin Bieber. Abbiamo calcolato che il suo patrimonio netto in quel momento fosse di $ 500 mila. Questo è stato prima dell’enorme successo di “Baby”, che praticamente dall’oggi al domani ha catapultato l’adolescente in una star domestica. Il patrimonio netto di Justin ha superato i 5 milioni di dollari alla fine del 2010. Tra il 2010 e il 2011, il patrimonio netto di Justin ha iniziato a salire alle stelle.

Abbiamo aggiornato il suo patrimonio netto a $ 40 milioni il 29 gennaio 2012. Justin ha iniziato a guadagnare $ 50-70 milioni ogni anno attraverso vendite di canzoni, merchandising, sponsorizzazioni di prodotti, tour e molte altre iniziative economiche da questo momento in poi. Il patrimonio netto di Justin ha ufficialmente superato i $ 200 milioni nel luglio 2014, dopo essere rimasto nell’area $ 170 – $ 180 milioni.

Conclusione

Justin ha speso 28,5 milioni di dollari per una nuova casa a Beverly Hills nell’agosto 2020. Questa nuova villa di Beverly Hills si trova in cima alle montagne di Beverly Hills, all’interno del quartiere recintato ultra esclusivo di Beverly Park. Denzel Washington, Eddie Murphy, Rod Stewart e Sylvester Stallone sono tra i residenti nelle vicinanze. La casa è stata pubblicizzata per $ 42 milioni due anni prima che Bieber la acquistasse. La tenuta di 2,5 acri comprende una casa di 11.000 piedi quadrati.