Jake Paul è una star dei social media, attore, combattente e comico degli Stati Uniti. Il patrimonio netto di Jake Paul è di $ 30 milioni al momento della stesura di questo articolo. Jake è regolarmente una delle personalità di YouTube più pagate al mondo, con un guadagno compreso tra $ 20 milioni e $ 40 milioni ogni anno. Ha ricevuto un’ampia attenzione da parte dei media dopo che il video musicale del suo brano del 2017 “It’s Everyday Bro” è diventato virale su YouTube. È il fratello minore di Logan Paul, una star di YouTube.

Primi anni di vita

Jake Joseph Paul è nato a Westlake, Ohio, il 17 gennaio 1997, da Pamela Stepnick e Gregory Paul. Logan, suo fratello minore, è anche un famoso YouTuber. Jake ha iniziato a caricare video sull’ormai defunto sito di video Vine. Quando Vine è stato rimosso, aveva circa 5,5 milioni di follower e due miliardi di visualizzazioni.

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

Carriera

Jake ha iniziato la sua carriera nel video nel settembre del 2013. Dopo che Vine è stata acquisita dalla Disney nel gennaio 2017, Jake è stato scelto per la commedia “Bizaardvark”. Nel programma, il suo slogan era “It’s Everyday Bro!” (Per inciso, quello slogan è grammaticalmente errato. “Quotidiano” si riferisce a qualcosa che è normale, ordinario o di routine, come in “questi sono i miei calzini ordinari di tutti i giorni”. Sono abbastanza sicuro che Jake significhi “È ogni giorno, fratello!” che significa qualcosa che accade ogni giorno.

Correlati- Rapper americano: patrimonio netto di Ludacris

Durante la seconda stagione di “Bizarvark”, Jake è stato licenziato nel luglio 2017. A quel punto, Paul aveva acceso una sfilza di preoccupazioni, comprese le lamentele dei suoi vicini su feste pazze, scherzi e pericoli di incendio, oltre a enormi folle di seguaci adolescenti che si sono radunati nelle strade fuori dal proprietà affittata dopo aver pubblicato il suo indirizzo sui social media. Paul ha rivelato a The Hollywood Reporter di essere stato licenziato dallo show di Disney Channel a causa del clamore per le sue feste e per la copertura televisiva locale.

Jake Paolo ha istituito il Team 10 nel gennaio del 2017. Team 10 è un’azienda creativa e una rete di marketing di influencer digitali che genera e promuove intrattenimento per adolescenti. Nel maggio di quell’anno pubblicò “It’s Everyday Bro”, un singolo e un video musicale. In un mese, il video ha avuto oltre 70 milioni di visualizzazioni.

Paul ha pubblicato un video intitolato “Ho perso la mia verginità” all’inizio di gennaio 2018. La miniatura del video raffigurava Paul e la sua allora fidanzata Erika Costell seminudi uno sopra l’altro. Di conseguenza, YouTube ha imposto limiti di età al video. Paul ha modificato la miniatura in una foto della coppia travestita.

Vita privata

I vicini di Los Angeles di Paul si sono riuniti con i membri del consiglio comunale e le forze dell’ordine il 18 luglio 2017, con l’obiettivo di presentare una denuncia per molestia pubblica contro la celebrità di YouTube. Grandi gruppi di sostenitori si sono riuniti fuori dalla casa in affitto di Paul nella zona di Beverly Grove quando ha reso pubblico l’indirizzo della sua casa in affitto. I proprietari di Paul lo hanno successivamente citato in giudizio per $ 2,5 milioni.

Correlati: patrimonio netto e guadagni di carriera di Donald Cerrone

Nel 2018, Paul ha iniziato a frequentare la modella Erika Costello. Si sono lasciati nel novembre del 2018. È uscito con lui “Agenti dello SHIELD” l’attrice Chloe Bennet lo stesso anno.

Tana Mongeau, una personalità dei social media, è uscita con Paul da aprile 2019 a gennaio 2020. A luglio, la coppia ha annunciato il fidanzamento e si è sposata in un matrimonio molto pubblicizzato. Il matrimonio si è rivelato essere nient’altro che una bufala di pubbliche relazioni.

Paul si stava godendo la cena da PF Chang’s il 30 maggio 2020, durante le dimostrazioni di George Floyd/Black Lives Matter a Scottsdale, in Arizona. Changs si trova a Scottsdale Fashion Square. La gente ha iniziato a saccheggiare il centro commerciale. Paul ei suoi amici sono andati nel mezzo del saccheggio per documentare cosa stava succedendo. È stato accusato di violazione di domicilio e assemblea illegale, entrambi reati minori. Non è stato arrestato. Deve comparire in tribunale in Arizona.

Correlati- Cantautore americano: Lauryn Hill patrimonio netto, relazioni, Саrееr, spettacoli

Nell’estate del 2020, Jake Paul ha ricevuto molte critiche per le grandi feste in casa che ha organizzato durante l’epidemia di coronavirus. Agli eventi di Paul non erano necessarie mascherine o distanza sociale. Inoltre, nonostante le leggi locali, Paul non ha alcuna intenzione di interrompere i suoi incontri illegali poiché vuole “vivi la sua vita”. Il sindaco di Calabassas Alicia Weintraub si è opposto a un raduno del 14 luglio 2020.

Punti salienti dello stipendio

Jake ha guadagnato circa $ 11,5 milioni nel 2016. Ha guadagnato $ 11 milioni nel 2017. Jake ha guadagnato l’incredibile cifra di $ 21,5 milioni nel 2018. Questo è stato sufficiente per renderlo la seconda star di YouTube più pagata al mondo.

Immobiliare

Jake Paul ha lasciato la sua locazione a Beverly Grove nel 2017 per una proprietà di 15.000 piedi quadrati a Calabasas, in California, che ha pagato $ 6,925 milioni per. La proprietà, situata su 3,5 acri alla fine di un vialetto recintato, presenta un atrio a tre piani con scala a chiocciola, piastrelle italiane e legno duro. La zona giorno contiene un camino e finestre panoramiche dal pavimento al soffitto.

Relazionato: patrimonio netto di Chris Tucker

La sala da pranzo formale e la cucina, che ha quattro forni e una grande isola centrale, sono collegate da ingressi ad arco. La camera da letto principale con accenti in legno, una delle otto suite da letto della casa, comprende un balcone e due cabine armadio. La grande doccia del bagno ha funzionalità di vapore, aromaterapia e Bluetooth. I giardini rigogliosamente curati contengono una piscina e un centro benessere con due cascate, oltre a due griglie e varie terrazze con vista sul canyon.

Conclusione

Jake ha dichiarato che intende mettere in vendita la casa nel gennaio 2021 per circa $ 7 milioni. Tre mesi dopo, ha ricevuto $ 6,15 milioni, una perdita di $ 850.000.