Eminem è un rapper, produttore e attore americano multi-platino. Il patrimonio netto di Eminem è di $ 230 milioni al momento della stesura di questo articolo. È regolarmente uno degli artisti più pagati al mondo. Eminem guadagna in giro $ 20 milioni all’anno. Quella cifra potrebbe facilmente superare i 30-50 milioni di dollari negli anni quando viaggia attivamente per promuovere un album.

Primi anni di vita

Marshall Bruce Mathers III è nato il 17 ottobre 1972 a St. Joseph, Missouri. Ha trascorso la sua infanzia nel Missouri con la madre single prima di stabilirsi a Warren, nel Michigan. I suoi genitori, Marshall Sr. e Deborah “Debbie” Rae Nelson, facevano parte di una band chiamata Daddy Warbucks che ha girato il Midwest, in particolare al Ramada Inns, fino a quando non si sono separati.

Debbie e Marshall si sono spostati avanti e indietro tra il Michigan e il Missouri dopo il loro divorzio, non rimanendo mai nello stesso posto per più di un anno e vivendo in gran parte con i membri della famiglia. Marshall era un solitario da giovane che era costantemente tormentato a scuola. Risiedevano in una zona prevalentemente nera di Detroit durante la sua adolescenza.

All’inizio Eminem voleva diventare un fumettista, ma le cose sono cambiate dopo aver ascoltato la sua prima canzone rap, Reckless – featuring Ice-T, dalla colonna sonora del film “Breakin'”. Ronnie, il suo fratellastro, gli ha regalato il disco.

Magro spaventoso

Marshall ha finalmente acquisito fama e apprezzamento all’interno della comunità hip-hop di Detroit. Divenne un membro della Bassmint Productions, che alla fine fu ribattezzata Soul Intent. Ha realizzato canzoni per Mashin’ Duck Records e FBT Productions mentre lavorava come chef e lavapiatti per un minimo di soldi. Nel 1996, Eminem ha pubblicato il suo album di debutto “Infinite” attraverso l’etichetta discografica Web Entertainment.

In questo periodo, ha acquisito il personaggio più ruvido e aggressivo “Slim Shady”. Ha parlato di droga, sesso, violenza, stupri e omicidi sotto lo pseudonimo di Slim Shady. Nella primavera del 1997, ha registrato “The Slim Shady EP”, che è stato pubblicato dalla Web Entertainment l’inverno successivo.

Eminem è stato incluso nel pezzo pubblicitario non firmato della rivista The Source nel marzo 1998. È stato sfrattato da casa sua non molto tempo dopo e ha scelto di volare a Los Angeles per partecipare alle Olimpiadi del rap. È arrivato secondo, ma soprattutto, un dipendente della Interscope Records ha apprezzato quello che ha sentito e ha raccomandato l’EP The Slim Shady al CEO Jimmy Iovine.

Dopo essere stato scoperto, Eminem ha presto firmato un accordo con Aftermath Entertainment per registrare e rifinire l’EP The Slim Shady, con Dre come produttore esecutivo.

Il record è stato subito un successo finanziario e di critica. Alla fine è diventato 4X platino solo negli Stati Uniti, guadagnando a Eminem un Grammy come miglior album rap. I suoi album successivi furono bestie assolute. Ha pubblicato The Marshall Mathers LP nel maggio 2000. È stato l’album hip-hop più venduto nella storia, vendendo oltre 21 milioni di copie. Il suo album successivo, The Eminem Show del 2002, ha venduto oltre 27 milioni di copie.

Record ombrosi/50 cent

Eminem ha fondato la propria impronta, Shady Records, sotto la Aftermath Records nel 1999. D12, un gruppo di rapper di Detroit noto a Eminem, è stato il primo artista a firmare con l’etichetta.

Durante le riprese di “8 Mile” nel 2002, Eminem è stato presentato a un rapper underground di New York chiamato 50 Cent. Eminem aveva ascoltato alcuni mixtape degli anni ’50 ed era ansioso di aggiungerlo alla compagnia. 50 Cent divenne rapidamente il primo artista solista della Shady Records. La colonna sonora di 8 Mile è stata pubblicata dalla Shady Records lo stesso anno e ha venduto oltre 11 milioni di copie in tutto il mondo.

Durante quel periodo, ha venduto oltre 50 milioni di dischi e si è esibito in 88 esibizioni da solista nell’ambito dell’Anger Management Tour.

Eminem ha guadagnato almeno $ 100 milioni dalle vendite di album, dai tour e dal merchandising in quegli anni. Ciò porta i suoi guadagni totali in carriera a $ 380 milioni al momento della stesura di questo articolo.

Vita privata

Negli ultimi anni, Eminem è diventata in qualche modo una celebrità solitaria. Ha lottato apertamente con la droga e ora è sobrio. Per gran parte della fine degli anni ’90 e dell’inizio del 2000, gran parte della sua vita personale è stata continuamente esposta nelle aule di tribunale. Ha combattuto sia con sua madre che con la sua ex moglie Kim. Kim ed Eminem condividono una figlia di nome Hailie. Eminem ha anche la custodia della figlia di Kim da un’altra relazione, Whitney, e sua nipote Alaina.

Immobiliare

Nel 2000, Eminem ha speso 1.483 milioni di dollari per una casa di 8.900 piedi quadrati a Clinton Township, nel Michigan. Questa è stata la sua residenza principale nel corso degli anni.

Nel 2003 ha speso $ 4,8 milioni in una casa di 15.000 piedi quadrati nella contea di Oakland, nel Michigan. Era la casa del primo CEO di Kmart. Attenzione ai visitatori, Eminem ha trasformato la proprietà in una fortezza virtuale completa di recinzioni elettriche e cabine di guardia che sono presidiate 24 ore al giorno dalla sicurezza armata.

Inoltre, l’intero quartiere è recintato e sorvegliato da sicurezza aggiuntiva. È interessante notare che Eminem viveva a malapena in questa casa. Lo ha messo in vendita nel 2017 per $ 1,99 milioni, trovando infine un acquirente per $ 1,9 milioni.

Riepilogo

Eminem ha un patrimonio netto di $ 230 milioni. È uno degli artisti di maggior successo di tutti i tempi, avendo venduto oltre 170 milioni di dischi nel corso della sua carriera. Ha generato milioni dalle sue stesse canzoni e dalle pubblicazioni di musicisti firmati per la sua compagnia, la Shady Records. Tra il 2004 e il 2019, esclusi i suoi anni di vendite di album di maggior successo, ha guadagnato almeno 280 milioni di dollari al lordo delle tasse. Si prevede che i suoi guadagni complessivi in ​​carriera supereranno i $ 400 milioni.