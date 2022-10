Patrimonio netto di Brett Oppenheim: quanto è ricca la stella del tramonto in vendita?

Brett Oppenheim è un dirigente d’azienda americano che gestisce Oppenheim Real Estate. È molto apprezzato per il suo ruolo nella serie originale di Netflix Selling Sunset. Brett e il suo gemello identico, Jason Oppenheim, hanno creato l’attività di intermediazione Oppenheim Group. A partire dal 2022, il patrimonio netto di Brett Oppenheim dovrebbe essere $ 50 milioni.

Primi anni di vita

Brett Oppenheim è nato a Hollywood, in California, il 12 aprile 1977. Jacob Stern, il suo trisavolo, era un magnate immobiliare. Nel 1889, Jacob si trasferì a Hollywood e fondò la Stern Realty Co. Bennett e Deborah Oppenheim lo diedero alla luce. Jason Oppenheim, fratello gemello identico di Brett, i due fratelli hanno ereditato la migliore società di intermediazione immobiliare di lusso della loro famiglia nella regione di Los Angeles.

Brett ha frequentato l’Università della California, dove si è laureato con il massimo dei voti e la laurea in Phi Beta Kappa. È un UCLA Merit Scholar e ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso la UCLA School of Law.

Patrimonio netto e carriera di Brett Oppenheim

Nel dicembre 2013 ha co-fondato con il fratello il Gruppo Oppenheim dopo la laurea. Ha lavorato come Senior Vice President dell’azienda. Brett ha lasciato il Gruppo O nel 2020 per lanciare la propria azienda, Oppenheim Real Estate. Il settore immobiliare serve principalmente acquirenti e venditori di immobili residenziali di lusso.

Brett è ancora coinvolto nello sviluppo e nella ristrutturazione di case. Inoltre, si consulta con i suoi clienti su progetti di sviluppo e ristrutturazione. L’Hollywood Reporter ha nominato Brett uno dei 30 migliori agenti immobiliari di Hollywood. Brett ha anche lavorato come avvocato in contenzioso in titoli di prestigio presso prestigiosi studi legali. Oltre ai suoi affari immobiliari, ha creato opportunità di lavoro e alleviato proprietà attraverso la creazione della Oppenheim Real Estate Foundation.

Brett è noto per il suo ruolo nella serie drammatica Netflix Vendo tramonto. È co-protagonista nel reality show con suo fratello, Jason. Il documentario Netflix porta gli spettatori dietro le quinte del mercato immobiliare estremamente competitivo di Los Angeles. Gli spettatori ricevono uno sguardo dietro le quinte della società immobiliare dei fratelli Oppenheim, The Oppenheim Group.

La prima stagione di Sunset Selling ha debuttato a marzo 2019. L’ultima stagione della popolare serie è terminata il 24 novembre 2021. Dopo cinque mesi, la nuova stagione è stata presentata in anteprima su Netflix il 22 aprile. Il 22 aprile, Netflix ha mandato in onda dieci nuovi episodi di Sunset in mostra Los Angeles ‘ più noti provocatori immobiliari. Emma Hernan, Jason Oppenheim, Chrishell Stauce e Christine Quinn sono tra gli altri membri del cast.

Vita privata

Tina Louise, una modella e imprenditrice australiana, era la fidanzata di Brett Oppenheim. Nell’aprile 2021 ha ufficializzato l’account della sua ex fidanzata Instagram. Durante le riprese della quinta stagione, la coppia ha continuato a frequentarsi. Quando Netflix rilascerà la stagione in corso venerdì 22 aprile, i fan saranno testimoni della relazione amorosa di Brett e Tina.

Sembra che Brett e Tina si siano lasciati nel dicembre 2021 dopo essersi frequentati per otto mesi. Brett ha riconosciuto di essere single nel momento in cui uno dei suoi fan di Instagram ha chiesto informazioni sul suo attuale stato di appuntamenti. Jason, suo fratello gemello, ha confermato la separazione il giorno successivo. Secondo quanto riferito, il motivo della loro rottura è stato affermato poiché Tina voleva fare il passo successivo e creare una famiglia con Brett. Tuttavia, non era pronto per iniziare una famiglia con lei.

Patrimonio netto di Brett Oppenheim

A partire dal 2022, il patrimonio netto di Brett Oppenheim dovrebbe essere di $ 50 milioni. Ha ricevuto il pagamento di una somma forfettaria a seguito di transazioni immobiliari andate a buon fine. Brett è attualmente responsabile di un team di agenti immobiliari che presumibilmente vendono più di 250 milioni di dollari in residenze di lusso ogni anno.

