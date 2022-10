Patrimonio netto di Alexa Bliss, vita in anticipo, vita personale, ecc.

Alexia Bliss, alias Alexis Kaufmanè un lottatore professionista che ha vinto molti titoli. Nel frattempo, lotta per la WWE come l’attuale Raw Women’s Champion sul Ring e per i marchi Raw sotto il ring name di Alexa Bliss.

Durante la sua continua carriera in WWE, la professionista americana Dama hila è diventata la prima donna a vincere il Campionato femminile di SmackDown due volte, oltre al Raw Women’s Championship nell’aprile 2017, quando è entrata a far parte del marchio Raw, rendendola la prima donna a farlo. Titoli femminili a Raw e SmackDown.

Alexa Bliss Primi anni di vita

È nata a Columbus, Ohio, il 9 agosto 1991. Alla nascita, i suoi genitori, Angela e Bob Kaufman, lo chiamavano Alexis Kaufman. La sua passione per lo sport è iniziata quando aveva cinque anni e ha iniziato a gareggiare nel softball, nell’atletica leggera, nel kickboxing e nella ginnastica.

Alla fine è stata coinvolta nel bodybuilding competitivo, che l’ha costretta a competere nell’Arnold Classic. Il bodybuilding gli ha anche risparmiato lo sviluppo di un disturbo alimentare all’età di 15 anni. Se non lo supera, questo disturbo può essere dannoso per la sua salute e la sua vita. La sua scuola è iniziata alla Providence High School, dove ha completato i suoi studi presso la Università di Akron.

Alexa Bliss Carriera in WWE

Alexa Bliss ha gareggiato nell’evento Arnold Classic Bodybuilding quando era più giovane, e successivamente ha spinto le sue capacità al livello successivo quando ha firmato con la WWE nel 2013. Di conseguenza, è stato aggiunto al WWE Performance Center di Orlando, in Florida, come così come il marchio di sviluppo NXT. La wrestler professionista ha fatto il suo debutto nel roster principale con il marchio SmackDown e, nonostante varie battute d’arresto e infortuni, è emersa come la campionessa femminile di SmackDown, non una o due volte, ma per la prima volta.

Dopo un’ottima corsa in NXT, Alexa Blissapparel è passata al marchio Raw nel 2017. A Raw, ha stabilito un altro record vincendo il Raw Women’s Championship lo stesso mese del suo trasferimento dopo aver sconfitto Belle. Raggiungendo questa impresa, è diventata la prima donna nella storia della WWE a vincere sia il titolo di Raw che quello di Smack Down Women’s.

Nel 2018, Alexa ha ottenuto ulteriori vittorie ed visibilità dopo aver vinto il titolo della partita Women’s Elimination Chamber nel febbraio 2018. Ha anche vinto una partita Money in the Bank Ladder nel 2018, dopo di che ha vinto il suo terzo Raw Women’s Championship la notte successiva. Il grande campione è stato incoronato cinque volte in totale.

Alexis è apparso in due videogiochi della WWE tra una battaglia e l’altra. È anche una star della TV e la sua settima stagione inizierà presto. Si dice che il totale di Divyang sia di $ 200.000, mentre il suo patrimonio totale è stimato a $ 2,3 milioni.

Il fidanzato di Alexa Bliss

L’attraente wrestler è felicemente sposata con il suo partner, il wrestler professionista del marchio NXT Matthew Adams. Buddy Murphy è attualmente fidanzato con Alexa Bliss e Adams, conosciuti come Ring, ma non ha rivelato molti dettagli sui loro piani di matrimonio.

Fatti sorprendenti di Alexa Bliss

Alexa Bliss, un’amante della Disney per tutta la vita, ha visitato Walt Disney World durante le escursioni familiari annuali, che ha fatto nonostante i suoi soldi limitati all’epoca.

Supporta anche i Columbus Blue Jackets, una squadra di hockey su ghiaccio della sua città natale di Columbus, Ohio. Attribuisce la sua prima passione per il wrestling a Trish Stratus e Ray Mysterio.

