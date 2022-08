Overwatch ora ti consente di unire gli account per prepararti al lancio di Overwatch 2

quando Overwatch 2 verrà lanciato a ottobre, lo sparatutto di Blizzard includerà cross-play e cross-progression su tutte le sue piattaforme. A partire da martedì, in corso Sorvegliare i giocatori possono unire i loro account su Nintendo Switch, PlayStation, PC Windows e Xbox, unendo i loro cosmetici, crediti e statistiche di gioco in un account unificato.

In un’ampia FAQ, Blizzard analizza ciò che è necessario per unire più Sorvegliare account: avrai bisogno di un account Battle.net, ovviamente, un requisito per il cross-play Sorvegliare dal 2021 — e come verranno gestiti elementi come crediti di gioco, gettoni Overwatch League, obiettivi e valutazioni competitive e abilità. In breve, per la maggior parte delle cose, si sommeranno tutti o otterrai il numero più alto associato a una particolare statistica.

Ci sono alcune catture, però. I giocatori possono unire un solo account per piattaforma, il che significa che se hai più account su PC o più su una console, dovrai scegliere quale unire al tuo account Battle.net unificato. Inoltre, i token della Overwatch League acquistati su Nintendo Switch non verranno uniti in un account unificato e rimarranno su quella piattaforma.

Le domande frequenti complete di Blizzard contengono i dettagli essenziali, ma in gran parte sembra semplice e qualcosa Sorvegliare i giocatori dovrebbero fare in anticipo Overwatch 2il rilascio di “accesso anticipato” del 4 ottobre.