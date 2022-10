Overwatch è inattivo in preparazione per il lancio di Overwatch 2

L’originale Sorvegliare è offline. È come previsto, perché Blizzard Entertainment prevede di lanciare il semi-sequel, Overwatch 2, martedì. I giocatori di Overwatch rimarranno senza il gioco per un periodo di 27 ore, quando Blizzard darà il via all’era del free-to-play di Overwatch 2.

La fine di Sorvegliare è agrodolce, poiché il gioco originale, che si è evoluto notevolmente nel corso degli anni, scompare di fatto. Una volta Overwatch 2 prende il sopravvento, molti eroi giocheranno in modo diverso rispetto agli ultimi anni. Mappe familiari e logore come Hanamura e Temple of Anubis scompariranno quasi del tutto, poiché la modalità di gioco che le utilizza non fa più parte della rotazione del gioco del sequel. Le squadre da sei eroi lasceranno il posto alle squadre da cinque eroi, parte del tentativo di Blizzard di portare equilibrio e una migliore leggibilità al gioco.

Lunedì Blizzard ha dato ai giocatori un piccolo ma significativo saluto, dicendo tramite la chat di gioco: “Anche i viaggi migliori finiscono, ma uno nuovo è proprio dietro l’angolo. Grazie, eroi! Ci vediamo il 4 ottobre!” Alle 12 pm EDT/9 am PDT, server di matchmaking per l’originale Sorvegliare andato giù. Ma chiunque abbia giocato all’originale avrà accesso a Overwatch 2 quando andrà in onda martedì.

Sorvegliare lanciato nel 2016 su PlayStation 4, PC Windows e Xbox One. Lo sparatutto di eroi vantava 21 personaggi giocabili e mappe al momento del lancio e negli ultimi sei anni Blizzard ha aggiunto altri 11 eroi al roster del gioco. Overwatch 2 accoglierà tre nuovi eroi, con altri in arrivo ogni 18 settimane circa.

Due anni dopo il lancio, Activision Blizzard si è spinta in modo aggressivo negli eSport, lanciando la Overwatch League, che è attualmente alla sua quinta stagione. L’attenzione di Blizzard sugli eSport e sul gioco competitivo ha, in qualche modo, influenzato il gioco di tutti i giocatori, poiché Blizzard persegue la parità di condizioni e mira a diventare pro Sorvegliare piacevole da guardare.

Gli ultimi due anni di Sorvegliare sono stati più leggeri in termini di nuovi contenuti rispetto ai suoi primi quattro anni. L’eroe più recente aggiunto all’originale è stato Echo nell’aprile 2020 e i giocatori dell’originale Sorvegliare si sono sostenuti da eventi stagionali a rotazione, nuove mappe, rielaborazioni degli eroi e cambiamenti sperimentali dell’equilibrio negli ultimi anni.

Gli ultimi anni sono stati anche un periodo tumultuoso per il team di sviluppo di Overwatch. Le persone chiave, tra cui il direttore del gioco originale Jeff Kaplan, lo sceneggiatore principale Michael Chu, il produttore esecutivo Chacko Sonny e il designer dell’eroe principale Geoff Goodman, hanno lasciato Blizzard durante lo sviluppo di Overwatch 2. Altri dipendenti Blizzard sono stati licenziati o costretti a dimettersi, portando a cambiamenti che hanno avuto un impatto sul roster stesso di Overwatch.

Il passaggio a Overwatch 2 arriverà con alcune rughe, poiché tutti i giocatori sono tenuti a collegare un numero di telefono al gioco, parte dello sforzo di Blizzard per frenare imbrogli e comportamenti tossici. Ciò alla fine lascerà un po ‘di originale Sorvegliare giocatori dietro, che potrebbero non essere più in grado di giocare. Per loro, la chiusura dell’originale Sorvegliare è ancora più agrodolce.