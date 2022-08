Overwatch Anniversary Remix Vol. 3 skin rivelate

SorvegliareIl terzo e ultimo evento Anniversary Remix verrà lanciato martedì, riportando le risse Arcade passate e gli eventi stagionali mentre Blizzard prevede di eliminare il gioco originale. Overwatch Anniversary Remix Vol. 3 porta anche la necessaria nuova iniezione di nuovi cosmetici, tra cui skin remixate per personaggi come Genji, Tracer e D.Va.

Per i fan di Ultraman, Genji è il punto forte. La sua pelle Sentai esistente è stata ricolorata per evocare l’aspetto e la sensazione del killer kaiju n. 1 in Giappone. Ci sono anche fantastici remix per Tracer, con la skin Tagged Tracer carica di graffiti, e Varsity D.Va, una ricolorazione della sua skin Academy che sembra abbastanza diversa da Hatsune Miku per non mettere Blizzard nei guai. Skin aggiuntive per Soldier: 76, Pharah e Baptiste possono essere viste nella galleria qui sotto.

Mentre quanto sopra sarà disponibile nelle loot box, il lotto finale di loot box a pagamento in arrivo Sorvegliare — i giocatori possono anche guadagnare skin rilasciate in precedenza (Fumetti Tracer, Marammat Symmetra e Kyōgisha Hanzo) durante l’Overwatch Anniversary Remix Vol. 3 eventi giocando sfide settimanali.

Overwatch Anniversary Remix Vol. 3 va dal 9 al 30 agosto. È disponibile nelle versioni Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Windows e Xbox One di Sorvegliare adesso.