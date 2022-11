Overwatch 2 stagione 2: nuove modalità di gioco, skin per le vacanze rivelate

Sorveglianza 2La seconda stagione di e il nuovo eroe dei carri armati Ramattra arrivano il 6 dicembre e un nuovo trailer per i nuovi contenuti del gioco free-to-play mostra cos’altro i giocatori possono aspettarsi nella stagione 2. Ciò include una nuova skin mitica a tema Zeus per Junker Queen, skin ispirate alla mitologia greca per altri eroi, una nuova mappa Escort e il ritorno di due classici eventi festivi di Overwatch.

Stagione 2 di Overwatch 2 includerà anche un nuovo evento a tempo limitato chiamato Battle for Olympus, che si svolgerà dal 5 al 19 gennaio 2023. Il trailer non offre molto in termini di dettagli, ma sembra che si svolga sulla mappa di Ilios del gioco e include Junker Queen che chiama i fulmini che spazzano via la squadra. Il tema degli dei greci per il secondo passaggio di battaglia del gioco sembra includere nuove skin per Roadhog (Ciclope), Ramattra (Poseidon), Lúcio (Hermes), Widowmaker (Medusa), Reinhardt (Minotaur) e Pharah (Hades). La nuova skin mitica di Junker Queen sarà probabilmente la ricompensa di fine battaglia, simile alla skin Cyber ​​Demon di Genji della stagione 1.

Uno sguardo più da vicino Sorveglianza 2Le skin della stagione 2 di , alcune delle quali saranno disponibili tramite il Battle Pass, altre tramite il negozio in-game, sono nella galleria qui sotto:

Altrove nel trailer, diamo una sbirciatina ai nuovi cosmetici per le vacanze per Bastion, che sembra ricevere una skin ispirata alla casa di marzapane per Winter Wonderland 2022 (che va dal 13 dicembre al 4 gennaio), e Mei, che sta ottenendo un pelle a tema coniglio per il capodanno lunare 2023 (che va dal 17 gennaio al 6 febbraio).

Ma le più grandi aggiunte al gameplay arrivano sotto forma di Ramattra, che sarà incluso come parte del battle pass della stagione 2, e di una nuova mappa Escort, Shambali, ambientata tra le vette himalayane.

Il produttore esecutivo di Overwatch, Jared Neuss, ha dichiarato all’inizio di questo mese che, in risposta alla prima stagione di Sorveglianza 2, Blizzard vuole che i giocatori “si sentano più ricompensati” per aver giocato nelle stagioni future. Neuss ha accennato a più skin gratuite che possono essere guadagnate partecipando a eventi, come Battle for Olympus, e guardando gli streamer su Twitch.

Sorveglianza 2 è ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.