Overwatch 2: spiegazione del pass battaglia, delle skin e dei souvenir della stagione 1

Sorvegliare 2il passaggio da un gioco premium (l’originale Sorvegliare) a uno free-to-play porterà una lunga lista di acquisti in-game, incluso un Battle Pass stagionale, skin à la carte e altri oggetti cosmetici. Blizzard prevede di introdurre un nuovo Battle Pass ogni nove settimane circa, con skin, spray, animazioni e pacchetti di beni digitali che ruotano nel negozio a una cadenza più rapida.

Il pass battaglia a pagamento della prima stagione include una varietà di skin leggendarie ed epiche, oltre alla prima skin mitica, un look personalizzabile per Genji chiamato Cyber ​​Ninja. Il pass include anche una varietà di spray, linee vocali, icone del giocatore, emote e due nuovi tipi di cosmetici: ciondoli per armi e souvenir.

Ecco uno sguardo a cosa c’è nel livello 80 Overwatch 2 Battle Pass per la stagione 1.

Cosa sono Sorvegliare 2 souvenir?



Mentre ai fan degli sparatutto in prima persona piace Sorvegliare probabilmente hanno familiarità con il concetto di ciondoli per armi – minuscoli equipaggiamenti penzolanti che pendono da armi e armature – lo scopo di Overwatch 2i souvenir potrebbero non essere così evidenti.

Souvenir dentro Overwatch 2 possono essere guadagnati tramite un pass battaglia o acquistati nel negozio in-game e includono oggetti come un modello miniaturizzato del carico utile dalla mappa di King’s Row, una fetta di pizza all’ananas, un cuore di cartone animato e una saliera di grandi dimensioni (usata per trasmettere la salsedine della squadra avversaria, ovviamente). Se i giocatori guadagnano un souvenir, possono equipaggiarlo dalla galleria degli eroi e un’emote associata sarà quindi equipaggiabile dall’elenco delle emote possedute.

Dai un’occhiata alla galleria qui sotto per vedere gli eroi di Overwatch 2 presentando l’elenco dei souvenir esistenti.

Cosa vende Blizzard in Overwatch 2?

L’elenco dei cosmetici disponibili non si ferma qui: Blizzard sta vendendo un sacco di skin (alcune in bundle con linee vocali, spray e introduzioni in evidenza) attraverso un negozio accessibile tramite il Overwatch 2 menù. Ecco una sbirciatina ad alcune skin e bundle e quanto costano l’utilizzo Overwatch 2‘s, Overwatch Coins.

Il Overwatch 2 Watchpoint Pack è disponibile per la vendita a $ 39,99. Include due skin esclusive per Space Raider (una per Cassidy, una per Soldier: 76), 2.000 monete Overwatch, 15 skin dell’Overwatch originale e il pass battaglia premium per la stagione 1.

Oltre a quel pacchetto, Blizzard vende anche skin per eroi come Kiriko, Sojourn, Doomfist e Junker Queen. Una skin solitaria per Doomfist (Kìnìún) vale 500 Overwatch Coins, equivalenti a $ 4,99. I pacchetti per altri cosmetici costano di più, tra 1.500 e 2.000 monete. (Blizzard indica che quei pacchetti offrono sconti sui prezzi pieni.)

Immagine: Blizzard Entertainment

Immagine: Blizzard Entertainment

Immagine: Blizzard Entertainment

Immagine: Blizzard Entertainment

Questi prezzi potrebbero essere un po’ uno shock Sorvegliare giocatori, che erano abituati a ottenere la maggior parte delle skin di quel gioco gratuitamente attraverso le lootbox guadagnate giocando o mantenendo alti livelli di approvazione. Ma sono anche in linea con i costi della skin in altri giochi free-to-play come Leggende dell’apice e League of Legendse i giocatori potranno guadagnare monete Overwatch nel gioco completando le sfide, un percorso gratuito per sbloccare gli ambiti cosmetici.

Per i giocatori che hanno più soldi che tempo – o, in qualche modo, un surplus di Overwatch Coins – i giocatori possono anche acquistare la loro strada attraverso ogni passaggio di battaglia per sbloccare immediatamente i suoi cosmetici. Ogni livello costa 200 monete. Come mostrato nel menu sottostante, l’acquisto di 75 livelli riporterebbe un giocatore indietro di 15.000 monete. (Quella quantità di monete costerebbe circa $ 130 a titolo definitivo.)

Immagine: Blizzard Entertainment

E come con l’Overwatch originale, Blizzard ha un set di skin specifiche per Overwatch League. Vengono acquistati con una valuta separata (Token della Overwatch League) che può essere guadagnata guardando le partite della Overwatch League dal vivo su YouTube o acquistando a titolo definitivo i gettoni.

Ecco cosa c’è attualmente nel negozio per le skin di Overwatch League:

Immagine: Blizzard Entertainment

Blizzard prevede di lanciare frequentemente nuovi contenuti cosmetici e molti giocatori potrebbero non essere in grado di acquisirli tutti senza spendere un po’ di soldi (o macinare duramente) per Overwatch Coins. Dato il maggiore flusso di contenuti cosmetici e i relativi costi di tempo e/o denaro, molti giocatori probabilmente non metteranno le mani su tutto ciò su cui Blizzard tira fuori Overwatch 2la durata della vita.