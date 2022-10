Overwatch 2 rimuove Bastion e Torbjörn, bug blocca molti più eroi

Overwatch 2Il lancio travagliato di continua: lunedì, Blizzard ha dovuto mettere offline il gioco per la manutenzione di emergenza dopo che un piano per rimuovere Bastion e Torbjörn dalla rotazione ha avuto l’effetto collaterale indesiderato di bloccare un’intera fascia di personaggi – circa un terzo del roster – per alcuni giocatori

Secondo un tweet dell’account ufficiale di Overwatch e un tracker di problemi noti sui forum ufficiali, Bastion è stato completamente disabilitato nel gioco e Torbjörn disabilitato nel gioco competitivo, alle 15:00 PDT. “Entrambi questi eroi stanno riscontrando bug che hanno un forte impatto sul gameplay e condivideremo presto un aggiornamento su di loro”, ha detto Blizzard. Secondo i rapporti dei giocatori, un bug con l’abilità suprema di Bastion permetteva ai giocatori di inviare spam di artiglieria ai loro avversari, mentre l’abilità Sovraccarico di Torbjörn poteva essere attivata per il doppio della sua durata normale a seconda del momento della pressione del pulsante.

Ma presto, un gran numero di giocatori ha riferito che una parte sostanziale dei loro elenchi di eroi sbloccati è stata improvvisamente bloccata.

Alle 19:00 PDT, Blizzard ha riconosciuto il problema nel tracker dei problemi e ha accusato un bug lato server. “Il team è a conoscenza di un nuovo problema che impedisce ai giocatori di accedere a tutti i propri eroi”, ha affermato lo sviluppatore. “Ciò è causato da un problema con i nostri server che tiene traccia dei progressi dei giocatori. Stiamo lavorando per risolvere questo problema il più rapidamente possibile”.

Subito dopo, Overwatch 2 è stato messo completamente offline per un’ora. Quando è tornato online, il problema sembrava essere stato risolto per alcuni, ma non tutti, i giocatori, secondo Kotaku.

Overwatch 2 ha avuto una prima settimana molto difficile. Al momento del lancio, l’enorme afflusso di nuovi giocatori, oltre a quello che Blizzard ha definito un attacco “DDoS di massa”, ha causato problemi al server che hanno reso il gioco ingiocabile per molti giocatori. I problemi di connessione sono persistiti, nonostante la manutenzione del server, mentre Blizzard è stata costretta a annullare il controverso requisito per un numero di telefono da collegare a un account Battle.net per la maggior parte dei giocatori. Un altro bug faceva sì che i giocatori acquistassero accidentalmente oggetti dal negozio in-game perché il gioco registrava ancora i tasti premuti mentre stavano chattando con gli amici.